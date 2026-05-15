Postularse a llamados laborales del Estado será más fácil: así es el nuevo portal de Uruguay Concursa

Desde su creación, Uruguay Concursa gestionó más de 38.000 llamados y superó los dos millones de postulaciones en toda la administración pública.

El sistema seguirá integrado con ID Uruguay para reforzar la seguridad y la protección de datos personales.

Entre las novedades se incluyen un panel personalizado para cada usuario, un nuevo motor de búsqueda, compatibilidad con celulares y un chatbot disponible las 24 horas.

La plataforma busca mejorar la experiencia de quienes se postulan a llamados laborales del Estado mediante nuevas herramientas tecnológicas y mayor facilidad de uso.

El nuevo portal de Uruguay Concursa comenzó a funcionar este jueves 14 de mayo con un diseño más moderno, accesible y personalizado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Uruguay Concursa es la plataforma oficial que centraliza los llamados laborales del Estado. Funciona bajo la órbita de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y fue creada para garantizar que el ingreso a la función pública se realice de manera transparente, democrática y basada en méritos.

La herramienta fue formalizada legalmente en 2010 y su plataforma comenzó a operar en 2011. Desde entonces, se convirtió en el principal sistema para gestionar procesos de selección de personal en organismos públicos.

Feriados y vacaciones 2026: los días de descanso que le quedan al año en Uruguay

Mundial 2026: cuáles son las dos nuevas preguntas que sumó Estados Unidos para sacar la visa

La actualización presentada este jueves incorpora una renovación completa del ecosistema digital de postulaciones laborales del Estado. El objetivo es facilitar la navegación, hacer más intuitivo el acceso a los llamados y permitir un seguimiento más personalizado de cada concurso.

Uno de los principales cambios es el rediseño visual del sitio. Ahora los llamados aparecen organizados en formatos tipo tarjeta, donde se muestran datos clave como el estado del concurso, el organismo convocante, el período de postulación, el tipo de vínculo laboral y las cuotas destinadas a colectivos protegidos.

También se incorporó una mejora en la navegación y en los contrastes visuales para facilitar la lectura y la identificación de información relevante.

¿Cómo funciona ahora la postulación a llamados del Estado?

El nuevo portal apunta a simplificar el proceso de búsqueda y seguimiento de oportunidades laborales. Para eso, se renovó el motor de búsqueda y el sistema de filtros, con el objetivo de permitir un acceso más rápido a los llamados disponibles.

Además, cada usuario tendrá acceso a una sección personalizada llamada “Mi Panel”, donde podrá visualizar sus postulaciones, acceder a novedades y seguir el estado de los concursos en los que participa.

Otra de las novedades es la incorporación de un chatbot de atención ciudadana disponible las 24 horas, que actualmente resuelve de forma automática el 45% de las consultas.

La plataforma también fue adaptada para funcionar correctamente en celulares y tablets, ofreciendo una experiencia similar a la de una aplicación móvil.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la actualización?

Durante la presentación, el presidente Yamandú Orsi participó del lanzamiento del nuevo portal junto a autoridades de la ONSC y del gobierno.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó la importancia de profesionalizar y modernizar el servicio público. Según afirmó, detrás de cada derecho que ejercen los ciudadanos “hay un funcionario público garantizando ese derecho”.

Sánchez también señaló que la incorporación de tecnología e inteligencia artificial puede ayudar a mejorar tareas repetitivas dentro del Estado y permitir una función pública más eficiente.

Por su parte, el director de la ONSC, Sergio Pérez, sostuvo que el foco del nuevo portal está puesto en la transparencia y la accesibilidad. “Este portal es un paso más para fortalecer la confianza de la ciudadanía”, afirmó.

¿Qué cifras maneja actualmente el sistema?

Entre 2011 y 2026, Uruguay Concursa gestionó 2.467 llamados de la Administración Central para cubrir 12.065 puestos de trabajo. Eso implicó más de 2.035.000 postulaciones.

En total, durante ese período, el portal publicó 38.896 llamados correspondientes a distintos organismos públicos, incluidos entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales.

El sistema además establece que las bases y convocatorias deben publicarse por al menos 15 días corridos para garantizar igualdad de acceso y difusión masiva de los concursos.

Cómo sigue

La nueva versión de Uruguay Concursa ya está operativa y, según informó el gobierno, no afectará los llamados ni las postulaciones que estaban en curso. Toda la información previa se mantendrá sin pérdidas ni modificaciones.

Las autoridades también adelantaron que el sistema continuará incorporando nuevas funcionalidades. Entre los próximos pasos previstos figura el desarrollo de aplicaciones móviles para iOS y Android, apoyadas en una arquitectura tecnológica que permitirá futuras integraciones y mejoras.

En paralelo, desde Presidencia y la Oficina Nacional del Servicio Civil plantearon el objetivo de avanzar hacia una mayor profesionalización del servicio civil y un Estado más eficiente, apoyado en herramientas tecnológicas y procesos digitales más ágiles.