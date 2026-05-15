Gobierno designó al nuevo contralmirante de la Armada cuestionado por la oposición para encabezar la misión que viajó a conocer las OPV de la Marina Real británica

El gobierno envió el pasado domingo a Reino Unido una delegación de tres oficiales de la Armada Nacional para conocer de primera mano las tres OPV que serán desafectadas de la Marina Real antes del 2028.

Además de los dos capitanes de navío que, como es usual, viajaron a hacer la primera inspección, el Ministerio de Defensa designó a un contralmirante para comandar la misión: Ismael González , el flamante ascenso de la Armada que quedó en el medio del tiroteo político tras su tarea como representante de la marina en Vigo a cargo de supervisar la construcción de las patrullas oceánicas de Cardama.

Fuentes de Defensa confirmaron a El Observador que confiaron la tarea al nuevo contralmirante por su experiencia como inspector de seguridad de armamento.

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La misión encabezada por González –junto a los capitanes de navío Yamandú Delia y Artigas Zorrilla– llegará el sábado a Montevideo y a la semana siguiente informará tanto al comandante de la Armada, José Luis Elizondo , como al Ministerio de Defensa.

El Poder Ejecutivo propuso al comenzar el año el ascenso de González a contralmirante y desató críticas de la oposición y hasta en la interna de la Armada.

La propuesta original del comandante Elizondo al Ministerio de Defensa confiaba ese puesto al agregado naval de la embajada uruguaya en Estados Unidos, Daniel Di Bono, pero Presidencia lo objetó y laudó a favor de la designación del capitán de navío González por estar más “a la derecha” en el orden de sucesión.

El senador blanco y exministro Javier García denunció entonces que había sido “en recompensa” por elaborar los informes críticos contra Cardama.

Ya en diciembre del año pasado, durante la interpelación a la ministra Sandra Lazo, el dirigente opositor había acusado que el gobierno eligió a los capitanes de navío para “hacer tareas de inteligencia sobre una empresa en un Estado europeo. García denunció que González y el otro oficial apostado en Vigo –Héctor Cardozo– hicieron “un informe a medida” para “boicotear” el contrato.

Meses después, blancos y colorados se negaron a votarle la venia para el ascenso en el Senado. Durante la sesión, el senador blanco Sergio Botana arremetió contra su reputación por tener el apodo de “Fatiga”, al tiempo que Sebastián Da Silva lo acusó de “mandadero” del prosecretario Jorge Díaz.

Durante esa sesión, la senadora oficialista Bettiana Díaz informó que el oficial había pedido someterse a un tribunal de honor para defender su nombre.

Las tres OPV

Las OPV de la Marina Real bajo la lupa del gobierno uruguayo pertenecen a la primera generación de la clase River y operan desde el año 2003. Las autoridades británicas anunciaron su baja a partir del 2028 con el fin de renovar su flora y mantener el compromiso como integrantes de la OTAN de aumentar la inversión en defensa.

Se trata del HMS Tyne, el HMS Mersey y el HMS Severn, que continúan en servicio hasta hoy y hasta fueron noticia meses atrás por haber interceptado buques rusos en el canal de la Mancha.

Pese a que había sido uno de los requisitos excluyentes establecidos por la anterior administración, estas patrulleras no cuentan con hangar para helicóptero. Sin embargo, en el gobierno entienden que esas tareas para ampliar la capacidad de detección y rastreo de las unidades pueden ser suplantadas con drones, como sucede con las OPV de Armada argentina.

Fuentes del Ministerio de Defensa contaron a El Observador que cada buque sale entre US$ 15 millones y US$ 20 millones, según lo que se logre negociar oportunamente. La decisión de adquirirla no está tomada, pero la misión oficial en curso que sea la gestión más avanzada en pos de dotar a la Armada de patrullas oceánicas.

Tras rescindir el contrato con Cardama, el presidente Yamandú Orsi se comprometió a que en este período la marina cuente con OPV en su flota. Con pleno juicio en curso y con dificultades para garantizar que una nueva construcción culmine antes de terminar el gobierno, en Torre Ejecutiva observan como un camino del medio una adquisición más inmediata de patrullas usadas y dejar encaminado un contrato con astillero.

El mandatario sí adelantó que el gobierno apostará por una compra de “Estado a Estado”.