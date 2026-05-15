Corrección del censo 2023: mirá cómo cambió la población en cada barrio y localidad de Uruguay

En Aires Puros había más gente respirando el mismo aire que aquella que había contado el censo poblacional en un comienzo. Los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística —revisión y ponderación mediante—indican que en ese barrio del epicentro de Montevideo habitan 14% más personas de las pensadas.

En la Ciudad Vieja, el Centro, Barrio Sur y Villa Muñoz pasó lo contrario: la población es un 3% menos a la anunciada en un inicio. En el siguiente mapa puede ver la variación barrio a barrio de la capital de Uruguay:

Con buenos datos administrativos, no sería necesario hacer un censo para contabilizar la población. Alcanza con saber cuántos se mueren, cuántos nacen y los que migran. Por eso la mayor utilidad de las respuestas al cuestionario tienen que ver con la política pública: hacer un zoom y ver dónde están las personas con más carencias , por ejemplo.

Hacia un Uruguay de hijos únicos: la perspectiva que muestra el censo y qué dice la academia sobre el "egoísmo" de quienes no tienen hermanos

Las "ciudades dormitorio" se despiertan: mirá cómo están cambiando Ciudad de la Costa y Ciudad del Plata

El mapa ya muestra que se sobreestimó a barrios que tienen menos necesidades básicas insatisfechas y se subestimó a las zonas más pobres (donde hubo más omisión de respuestas). En parte ocurrió que en los estratos más bajos de la capital del país hubo un 18% de tasa de omisión , mientras que en los más altos fue del 3%.

Cuando se mira el mapa administrativo de Montevideo más amplio, por tercer nivel de gobierno, en el Municipio D (donde está Casavalle, por ejemplo), se habían cuantificado unos 6.250 habitantes menos. A la inversa, en el Municipio CH (donde está Pocitos, entre otros), se contaron unos 4.300 pobladores por demás.

Diego Aboal, quien había sido el director del Instituto Nacional de Estadística durante el censo había tenido esta reflexión en diálogo con El Observador:

—¿Cómo evaluás el censo 2023?

—Un éxito

—¿En qué sentido?

—El censo en Uruguay es un ejemplo dentro de la última ronda censal de América Latina. Fue innovador por la alta respuesta web y por el uso de registros administrativos como complemento al conteo clásico de población.

Pero a cerca de un año de haber dejado el cargo, la corrección técnica que hizo el organismo tira por la borda su tesitura. En la propia metodología usada para la ponderación se dice: “La afirmación de que el enfoque del censo combinado elimina el sesgo resulta metodológicamente insuficiente; si bien mejora la cobertura demográfica (i.e. el conteo), no resuelve la ausencia de información en las cerca de 100 variables sustantivas del censo para las personas incorporadas administrativamente”.

En criollo están reconociendo que, con aquello que defendió Aboal, la mayoría de inferencias que se podían hacer para saber las condiciones de la población carecen de validez.

Los estadísticos apuntan directo contra Aboal: “A diferencia de la visión de Aboal y Segui (el subdirector de entonces), el análisis realizado en el INE identifica un sesgo de urbanicidad persistente en el algoritmo de asignación de personas vía registros administrativos, el cual tendió a subrepresentar sistemáticamente a las localidades pequeñas y áreas rurales”. Así consta en la ficha metodológica presentada este jueves.

La revisión de la documentación técnica interna de los modelos empleados demostró otros sesgos que incluyen una penalización de la informalidad, la falta de calibración y hasta “parches” que hacen imposible que muchos de los resultados presentados antes de esta nueva corrección tengan sentido para las políticas públicas. Mucho más cuando son claves en localidades del interior y donde el Estado llega menos.

¿Qué pasó en las localidades del interior?

Los parajes rurales fueron poco abordados con los cuestionarios. Solo en el área metropolitana, incluyendo las áreas rurales de Canelones y San José, se habían subestimado unas 14.000 personas a las cuales no se les había asignado una localidad.

Ciudad del Plata que, como mostró la nota de El Observador sigue creciendo aunque a menor ritmo, en realidad tiene 3% más habitantes de los asignados en una primera instancia. En el mismo departamento, la capital San José de Mayo fue la más sobreestimada en cifras absolutas: cuenta con 2.347 pobladores menos de los comentados en un inicio (caída del 6%).

En la siguiente tabla puede ver la variación, localidad por localidad:

Embed

La corrección del INE deja en evidencia en la estrategia trazada en la llegada a los que menos tienen o están más desperdigados. Pese a ello, algunas conclusiones se mantienen: en Uruguay se detuvo el crecimiento poblacional e inició una caída; las necesidades básicas insatisfechas parecen mejorar aunque no tanto como lo visto en primera instancia, y la inmigración jugó un rol clave en mantener el saldo migratorio cercano a cero.

También muestra que Maldonado es el departamento donde más creció la población de un censo al otro. Montevideo "se vacía".