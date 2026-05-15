Peñarol vs Liverpool por el Torneo Intermedio: día, hora, cancha, equipo arbitral y precio de las entradas

El partido entre Peñarol y Liverpool por la primera fecha del Torneo Intermedio 2026 marcará el inicio de ambos en el segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya y una nueva lucha que iniciarán ambos. Primero por posicionarse bien en el grupo y luego por buscar recortar puntos en la Tabla Anual donde Racing es el puntero.

El encuentro correspondiente a la fecha 1 del Torneo Intermedio 2026 está programado para el sábado 16 de mayo . El partido se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo , donde el conjunto aurinegro oficiará de local.

El pitazo inicial está fijado para las 18:30 horas .

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El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Equipo arbitral para Peñarol vs Liverpool

Esteban Ostojich será el juez central del partido. Los asistentes: Héctor Bergalo y Alberto Pírez. El cuarto árbitro será Andrés Martínez. En el VAR estarán Diego Dunajec y Horacio Ferrero.

Entradas para Peñarol vs Liverpool: precios y operativa

La venta de entradas ya se encuentra habilitada. Existe un precio bonificado para las compras anticipadas realizadas hasta el viernes 15 de mayo a las 13.00 horas. A continuación, se detallan los valores según cada localidad:

Tribuna Guelfi (Puerta B)

Socios: Gratis

Generales para poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol (precio anticipado): $ 144

Generales (precio anticipado): $ 160

Generales con tarjeta (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 180

Generales (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 200

Tribuna Cataldi

Socios: Gratis

Generales con tarjeta (precio anticipado): $ 396

Generales (precio anticipado): $ 440

Generales con tarjeta (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 459

Generales (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 510

Tribuna Damiani

Socios: Gratis

Generales con tarjeta (precio anticipado): $ 576

Generales (precio anticipado): $ 640

Generales con tarjeta (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 666

Generales (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 740

Tribuna Henderson

Socios con tarjeta (precio anticipado): $ 824

Socios (precio anticipado): $ 915

Generales con tarjeta (precio anticipado): $ 1.125

Generales (precio anticipado): $ 1.250

Socios con tarjeta (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 945

Socios (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 1.050

Generales con tarjeta (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 1.296

Generales (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 1.440

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