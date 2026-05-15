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Peñarol vs Liverpool por el Torneo Intermedio: día, hora, cancha, equipo arbitral y precio de las entradas

Mirá todos los detalles para el debut de Peñarol en el Torneo Intermedio, ante un Liverpool que siempre lo complica en el Campeón del Siglo

15 de mayo de 2026 5:00 hs
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Matías Arezo 

Foto: Gastón Britos/Focouy

El partido entre Peñarol y Liverpool por la primera fecha del Torneo Intermedio 2026 marcará el inicio de ambos en el segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya y una nueva lucha que iniciarán ambos. Primero por posicionarse bien en el grupo y luego por buscar recortar puntos en la Tabla Anual donde Racing es el puntero.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Liverpool?

El encuentro correspondiente a la fecha 1 del Torneo Intermedio 2026 está programado para el sábado 16 de mayo. El partido se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo, donde el conjunto aurinegro oficiará de local.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Liverpool?

El pitazo inicial está fijado para las 18:30 horas.

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¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Liverpool?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Equipo arbitral para Peñarol vs Liverpool

Esteban Ostojich será el juez central del partido. Los asistentes: Héctor Bergalo y Alberto Pírez. El cuarto árbitro será Andrés Martínez. En el VAR estarán Diego Dunajec y Horacio Ferrero.

Entradas para Peñarol vs Liverpool: precios y operativa

La venta de entradas ya se encuentra habilitada. Existe un precio bonificado para las compras anticipadas realizadas hasta el viernes 15 de mayo a las 13.00 horas. A continuación, se detallan los valores según cada localidad:

Tribuna Guelfi (Puerta B)

  • Socios: Gratis
  • Generales para poseedores de tarjeta Master BBVA Peñarol (precio anticipado): $ 144
  • Generales (precio anticipado): $ 160
  • Generales con tarjeta (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 180
  • Generales (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 200

Tribuna Cataldi

  • Socios: Gratis
  • Generales con tarjeta (precio anticipado): $ 396
  • Generales (precio anticipado): $ 440
  • Generales con tarjeta (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 459
  • Generales (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 510

Tribuna Damiani

  • Socios: Gratis
  • Generales con tarjeta (precio anticipado): $ 576
  • Generales (precio anticipado): $ 640
  • Generales con tarjeta (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 666
  • Generales (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 740

Tribuna Henderson

  • Socios con tarjeta (precio anticipado): $ 824
  • Socios (precio anticipado): $ 915
  • Generales con tarjeta (precio anticipado): $ 1.125
  • Generales (precio anticipado): $ 1.250
  • Socios con tarjeta (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 945
  • Socios (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 1.050
  • Generales con tarjeta (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 1.296
  • Generales (desde el viernes a las 13:01 hs): $ 1.440

Entradas para Liverpool

  • Los hinchas de Liverpool se ubicarán en la Tribuna Guelfi, ingresando por la Puerta A.
  • Generales: $ 790

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