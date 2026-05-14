La especial valoración que hizo el consejo directivo de Peñarol sobre los juveniles del club y cómo responden ante las oportunidades que les da Diego Aguirre

El análisis de la realidad deportiva de Peñarol se llevó la mayor parte del tiempo que duró el consejo directivo que se llevó a cabo el pasado martes. La inclusión de juveniles y sus rendimientos fue objeto de destaque puertas adentro del club.

En el consejo del pasado martes se analizó el mal momento deportivo que vive el club que estuvo ocho partidos sin poder ganar , en lo que configuró la peor racha sin triunfos del aurinegro en el siglo XXI (cuatro derrotas y cuatro empates).

No estuvo exento en el análisis un hecho fundamental de esa racha y del mal momento deportivo del club, el gran número de lesiones sufridas .

De hecho se repasó que en los últimos partidos, se agregaron situaciones que fueron más allá de las lesiones musculares pasadas o actuales (Emanuel Gularte, Maximiliano Olivera, Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt, Franco Escobar, Lucas Hernández, Franco González, Eduardo Darias o Luis Angulo) o de rodilla (Abel Hernández, Leonardo Fernández, Javier Cabrera, además de la operación de hombro de Nahuel Herrera), y se agregaron otros episodios menos previstos como el golpe en la cabeza que sufrió Franco Escobar ante Cerro Largo o el episodio de pérdida de equilibrio que había experimentado Eric Remedi y que lo sacó en las primeras de cambio del partido ante Platense, por Copa Libertadores.

Luis Angulo no pudo lograr el gran objetivo que se trazó con su llegada a Peñarol y quedó afuera de la prelista de Colombia para el Mundial 2026

Fernando Morena, ídolo de Peñarol, está internado desde hace unos días a raíz de la enfermedad neurológica que padece

El consejo estuvo impregnado por el manto de tranquilidad que trajo el triunfo del lunes contra Cerro Largo, en el Ubilla de Melo, con el que Peñarol recuperó posiciones y quedó a cuatro puntos de Racing en la Tabla Anual.

Aguirre hizo debutar a 13 juveniles desde su retorno al club en noviembre de 2023.

La realidad es que los dos debutantes de este año, Facundo Álvez y Brian Barboza, fueron mandados a la cancha por todas las lesiones que experimentó la defensa de Peñarol.

Álvez, zaguero de 19 años, tuvo que debutar contra Corinthians por Copa Libertadores y en Brasil.

El lateral Brian Barboza -que este jueves cumple 18 años- lo hizo poco después, contra Defensor Sporting.

Poco antes de esos dos partidos, Aguirre dijo que el mal momento que atravesaba Peñarol no ambientaba la inclusión de juveniles. Después del empate 2-2 contra Juventud el DT declaró "Hay que tener criterio y en situaciones difíciles como estamos pasando es fácil decir de los juveniles, pero es un momento de presión donde no veo que la solución sea esa. Son muy buenos jugadores, pero no me parece que en este momento como estamos tengamos que apostar a los juveniles como una solución porque tenemos que apoyar a los jugadores que tenemos, a los que van a estar definiendo este campeonato, a los que van a jugar en la Copa y para mí no es momento de los juveniles".

"En directiva se destacó que los jugadores están respondiendo en un momento crítico. A veces las formativas han tenido sus críticas, pero los pibes están demostrando que tienen madera para jugar en Primera y que no les pese", dijo a Referí uno de los dirigentes que participó del consejo del martes.

A pesar de que Álvez cometió algunos errores ante Corinthians y Cerro Largo, se destacó su personalidad y condiciones.

De Barboza se dijo que respondió con aplomo en los partidos en que intervino (Defensor Sporting y Cerro Largo).

También se destacó el muy buen ingreso que tuvo Kevin Rodríguez contra Cerro Largo, más allá de que es un jugador que debutó en agosto del año pasado.

20260430 Kevin Rodríguez Peñarol Corinthians Copa Libertadores 2026. Foto: André Cardoso / Dia Sportivo / FocoUy Kevin Rodríguez Foto: André Cardoso / Dia Sportivo / FocoUy

Se miró esta realidad con la de 2025 donde Peñarol consolidó a dos grandes proyectos de sus formativas: Nahuel Herrera (que debutó en 2023, con Alfredo Arias y hoy es un activo exportable) y Leandro Umpiérrez quien volvió de una lesión con rendimientos irregulares el mes pasado pero que en los últimos partidos ha sido determinante para Peñarol.

20260507 JUAN MABROMATA / AFP Foto por JUAN MABROMATA / AFP Platense's defender #26 Pablo Ferreira and Penarol's midfielder #32 Leandro Umpierrez fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Platense and U Leandro Umpiérrez Foto: Juan Mabromata/AFP

Este jueves, Agirre, en entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes expresó: "Estamos jugando con pibes que tienen muy buena proyección pero apuramos el proceso de ponerlos como el caso de Barboza y Álvez que tienen muy buen futuro pero se encontraron debutando en la cancha de Corinthians que son cosas inesperadas donde no es el mejor panorama porque había toda una presión por los malos resultados".

Los 13 juveniles que hizo debutar Diego Aguirre en Peñarol en el actual período

Jugador Fecha Torneo Rival Randall Rodríguez 17 de abril de 2024 Copa AUF Uruguay Montevideo City Torque Santiago Benítez 17 de abril de 2024 Copa AUF Uruguay Montevideo City Torque Luciano González 20 de abril de 2024 Apertura Boston River Tomás Olase 24 de mayo de 2024 Apertura Progreso Germán Barbas 24 de mayo de 2024 Apertura Progreso Leandro Umpiérrez 30 de marzo de 2025 Apertura Cerro Largo Stiven Muhlethaler 7 de junio de 2025 Intermedio Defensor Sporting Lorenzo Couture 15 de agosto de 2025 Clausura Boston River Brandon Álvarez 15 de agosto de 2025 Clausura Boston River Julio Daguer 27 de agosto de 2025 Copa AUF Uruguay Río Negro de San José Kevin Rodríguez 27 de agosto de 2025 Copa AUF Uruguay Río Negro de San José Facundo Álvez 30 de abril de 2026 Copa Libertadores Corinthians Brian Barboza 4 de mayo de 2026 Torneo Apertura Defensor Sporting

Benítez llegó a Peñarol a Tercera desde Cerro por lo que no es un producto de las inferiores del club, y también tuvo un pasaje por Danubio. Hoy está cedido en Wanderers y el año pasado lo estuvo en Colón.

Aguirre usó en 2025 a Juan Rodríguez que había debutado en 2024 en Boston River, y este año la ha dado algunos escasos minutos a Matías González, que había debutado en Danubio el año pasado.

En 2023, cuando retornó al club en noviembre, le dio minutos a Santiago Díaz y Andrés Madruga, pero ambos ya habían debutado en ese mismo año, con Alfredo Arias (que también hizo debutar a Braulio Guisolfo) y Darío Rodríguez (que también hizo debutar a Mathías De Ritis)

No se toman en cuenta en este informe los jugadores que disputaron la Copa de la Liga AUF por tratarse de un torneo amistoso en el que jugaron Leandro Díaz, Rodrigo Álvez, Facundo Martínez, Mateo Ureta, Ignacio Alegre, Agustín González, Thiago Martinelli, Francisco Fernández, Dilan Flores, Lucas Peña, Lucas Ibarra, Máximo Machado, Ignacio Charrutti y Víctor Antúnez.

En sus anteriores pasajes por Peñarol, Aguirre había hecho debutar a nueve jugadores de la cantera aurinegra.