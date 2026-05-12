El estado de Franco Escobar tras sufrir un golpe en la cabeza con Peñarol ante Cerro Largo: le dieron tres puntos de sutura

El defensor de Peñarol Franco Escobar pudo regresar desde Melo con el plantel a última hora del lunes, luego del triunfo aurinegro 3-2 contra Cerro Largo, por la fecha 15 del Torneo Apertura.

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El argentino salió lesionado a los 39 minutos de juego, luego de sufrir un durísimo choque de cabezas con el marcador rival, Santiago Franca.

El jugador quedó tendido del minuto 33 al 39, fue atendido en cancha por el doctor Daniel Zarrillo y luego fue retirado en camilla , sin poder lograr reincorporarse.

Franca, en cambio, fue vendado y pudo seguir jugando.

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Escobar llevó la peor parte porque sufrió el golpe en la nuca.

El jugador fue trasladado en ambulancia a un hospital de Melo donde recibió más atención médica.

Como nunca perdió el conocimiento y los estudios que le practicaron no dieron ninguna anomalía, el jugador pudo volver con el resto del plantel.

El jugador estuvo acompañado por el consejero Marcelo Solomita.

A Escobar le dieron tres puntos de sutura por el corte sufrido en la nuca.

El plantel de Peñarol quedó concentrado en Los Aromos donde Peñarol comienza a preparar desde este martes, con ejercicios regenerativos, el partido del sábado contra Liverpool.

Será en el Campeón del Siglo, a la hora 18.30, por la primera fecha del Torneo Intermedio.

Se estima que el jugador estará a la orden para ese partido.

También volverán Mauricio Lemos y Matías Arezo, a los que Aguirre les dio libre el lunes.