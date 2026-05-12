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El estado de Franco Escobar tras sufrir un golpe en la cabeza con Peñarol ante Cerro Largo: le dieron tres puntos de sutura

El defensor argentino Franco Escobar no perdió el conocimiento y se recuperó favorablemente por lo que no tuvo que permanecer en Melo

12 de mayo de 2026 12:29 hs
Franco Escobar

Franco Escobar

Foto: Enzo Santos/Focouy

El defensor de Peñarol Franco Escobar pudo regresar desde Melo con el plantel a última hora del lunes, luego del triunfo aurinegro 3-2 contra Cerro Largo, por la fecha 15 del Torneo Apertura.

El jugador quedó tendido del minuto 33 al 39, fue atendido en cancha por el doctor Daniel Zarrillo y luego fue retirado en camilla, sin poder lograr reincorporarse.

Franca, en cambio, fue vendado y pudo seguir jugando.

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Escobar llevó la peor parte porque sufrió el golpe en la nuca.

El jugador fue trasladado en ambulancia a un hospital de Melo donde recibió más atención médica.

Como nunca perdió el conocimiento y los estudios que le practicaron no dieron ninguna anomalía, el jugador pudo volver con el resto del plantel.

El jugador estuvo acompañado por el consejero Marcelo Solomita.

A Escobar le dieron tres puntos de sutura por el corte sufrido en la nuca.

El plantel de Peñarol quedó concentrado en Los Aromos donde Peñarol comienza a preparar desde este martes, con ejercicios regenerativos, el partido del sábado contra Liverpool.

Será en el Campeón del Siglo, a la hora 18.30, por la primera fecha del Torneo Intermedio.

Se estima que el jugador estará a la orden para ese partido.

También volverán Mauricio Lemos y Matías Arezo, a los que Aguirre les dio libre el lunes.

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