La eterna discusión del fútbol uruguayo tuvo un veredicto estadístico: ¿quién tiene más hinchas, Peñarol o Nacional?

En Uruguay, un país donde Nacional y Peñarol concentran nueve de cada diez simpatizantes del fútbol local, la rivalidad desborda las tribunas y se mete incluso en el terreno de los datos duros. No hay cifra, fecha ni estadística que escape a la disputa: quién ganó más copas, quién nació primero, cuál tiene el mejor estadio, qué hinchada canta más fuerte o compuso las canciones de aliento más memorables. La discusión atraviesa generaciones y convierte cualquier conversación en un territorio de trincheras emocionales en el que la pasión suele pesar más que la evidencia. Pero, por fuera de esa pertenencia casi tribal, los datos —a veces— necesitan ser observados con la frialdad del número, a secas.

Por esta razón, la última encuesta de El Observador y los académicos de la Universidad de la República (Udelar), si bien concentra la mayoría de la batería de preguntas en el inminente Mundial de fútbol , aprovechó para acercarse con el rigor del método científico a una respuesta quitándose las camisetas: ¿Qué equipo del fútbol uruguayo tiene más simpatizantes?

Peñarol tiene (un poco) más hinchas que Nacional. La medición coincide con encuestas de opinión pública que se han hecho con anterioridad. Y según el estadístico Juan Pablo Ferreira, el margen de error es de un 2%.

Lo interesante es que Ferreira —docente del Instituto de Estadística de la Udelar— es ajeno al fútbol y el deporte más popular no lo tiene como aficionado. Además, como en cada encuesta o censo del Instituto Nacional de Estadística, donde es director de Metodología, lo que le importa es el rigor más que cualquier pasión. Es de esos que dice: “Los datos son los datos, gusten o no”.

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La suma de simpatizantes de Peñarol y Nacional supera el 90% de los 3.991 casos que completaron la encuesta (y cuya metodología se explicita, como siempre, al final de la nota informativa). No es un dato menor. En países como Argentina, donde al decir del periodista Juan Villoro el superclásico (Boca contra River) es la navidad del fútbol, existe un poco más heterogeneidad en las pasiones. Lo mismo pasa en España, Inglaterra y en buena parte de los territorios donde las hinchadas escapan a los binomios y permiten divisiones atravesadas hasta por las monarquías o las comunidades autónomas.

¿En qué se diferencian más los simpatizantes de Nacional y de Peñarol?

La encuesta realizada entre El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (Udelar) y el estadístico Ferreira (Udelar) evidencian que, por más magnitud de ambas hinchas, en algo se diferencian.

Los varones son un poco más hinchas aurinegros que las mujeres.

También lo son los más jóvenes y los más veteranos (no así los adultos de mediana edad).

Los de Montevideo más que los del interior, y los votantes de Yamandú Orsi en el último balotaje que quienes apostaron por Álvaro Delgado:

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El escritor Luis Prats lo había detallado en su libro Goles y Votos: “Existe una herencia histórica, porque cuando los partidos fundacionales significaban más del 90% del electorado, había una división bastante clara”.

¿En qué sentido? “A Peñarol, y sus hinchas, se los identificaba más con la ciudad, la industria y el comercio urbano, con fuerte influencia en Montevideo, con una mirada más internacionalista y herencia italiana… parecido al Partido Colorado”, resalta Prats.

En cambio, Nacional estaba representado en la producción agropecuaria, el interior del país, el nacionalismo “más exacerbado” y la herencia española… como el Partido Nacional.

Tras la vuelta de la democracia y el crecimiento del Frente Amplio, “la dirigencia del fútbol empieza a ser más heterogénea y como fenómenos más recientes aparece la identificación de equipos con ideas más progresistas”.

El clivaje entre simpatizantes de Nacional y de Peñarol no se termina en los humores (o malos humores) de la semana, en lo que pasa en un rectángulo de juego o un trancazo polémico. Las notas que El Observador irá publicando con el correr de los días, revela que la puja entre los dos clubes grandes del fútbol local es clave en la medición de la simpatía de Ignacio Alonso, Francisco "Paco" Casal y hasta la pregunta de moda: ¿Luis Suárez tiene que volver a la selección para este Mundial?

¿Cómo se hizo la encuesta?

El Observador, Udelar y Ferreira aplican a nivel masivo en Uruguay un monitoreo de la opinión pública con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos.

Aquí puede ver algunas de las notas realizadas mediante estas técnicas.

Este proyecto de encuestas —anónimas y cuyos datos no son usados con otros fines que académicos y periodísticos— es una apuesta a la innovación en la aplicación de nuevos modelos de investigación social, la confección de trabajos comunicacionales de calidad e independientes (no reciben apoyo de empresas ni de políticos), y la elaboración de documentos académicos que permiten generar conocimiento.

Para este sondeo puntual fueron encuestados 3.991 voluntarios.

Contó con el apoyo del politólogo Juan Ignacio Pintos.

A continuación los detalles metodológicos: