La tabla de posiciones del Torneo Apertura y la fijación de la primera fecha del Torneo Intermedio

Tras el triunfo de Peñarol sobre Cerro Largo en Melo, se cerró el Torneo Apertura en el que Racing se coronó campeón con dos fechas de anticipación.

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Con la tabla final quedaron conformadas las dos series para el Torneo Intermedio que arranca este viernes.

Pensando en la Tabla Anual y luego de hacer un penoso Torneo Apertura, Peñarol arrancará solo cuatro puntos atrás del campeón Racing.

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Racing, Deportivo Maldonado, Albion y Peñarol arrancan el Intermedio en zona de clasificación a Copa Libertadores 2027.

Central Español, Montevideo City Torque, Nacional y Defensor Sporting comienzan el segundo torneo del año en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2027.

La Mesa Ejecutiva de Primera División, ya fijó la primera fecha del Intermedio.

Se abrirá este viernes a la hora 20.00 con el partido entre City Torque y Nacional, en el Estadio Charrúa.

Peñarol jugará el sábado de local contra Liverpool, a las 18.30.

El campeón Racing se medirá el domingo a la hora 15.00 con Cerro Largo.

El vicecampeón Deportivo Maldonado cerrará la fecha enfrentando a Danubio en el Campus el lunes a las 18.30.