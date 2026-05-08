Así se juega la fecha 15 del Torneo Apertura, con el partido entre Nacional y Cerro y el viaje de Peñarol a Melo para enfrentar a Cerro Largo: horarios, canchas y jueces

Este viernes 8 de mayo comenzará la última fecha del Torneo Apertura, que a pesar de que ya fue obtenido por Racing con dos fechas de antelación aún es relevante para todos los equipos pensando en la Tabla Anual y la del Descenso. Además, los resultados de esta jornada determinarán cómo se formarán los dos grupos del Torneo Intermedio.
La fecha 15 del primer torneo corto del año comenzará con el partido entre Wanderers y Liverpool, este viernes a las 19:30 en el Parque Viera.
El sábado 9 se jugarán dos encuentros y el domingo 10 habrá otros tres cruces, entre ellos el de Nacional contra Cerro en el Gran Parque Central desde las 19:30.
La fecha cerrará el lunes 11 de mayo con otros dos partidos, el último de ellos entre Cerro Largo y Peñarol en el Estadio Ubilla de Melo, que comenzará a las 20:30.
Horarios, canchas y árbitros de la fecha 15 del Torneo Apertura
|DÍA
| HORARIO
| PARTIDO
| ESTADIO
| ÁRBITROS
| VAR
|Viernes 8 de mayo
|19:30
|Wanderers vs Liverpool
|Viera
|Mathías de Armas; Mathías Muniz, Marcos Rosamen y Elías Lorenzo
|Daniel Fedorzcuk y Daniel Rodríguez
| Sábado 9 de mayo
|15:30
|Danubio vs Albion
|Jardines
|Esteban Ostojich; Pablo Llarena, Heber Godoy y Jonathan de León
|Johnatan Fuente y Franco Mieres
| Sábado 9 de mayo
|18:30
|Central Español vs Racing
|Palermo
|Hernán Heras; Héctor Bergaló, Federico Picciardo y Leandro Lasso
|Yimmy Álvarez y Diego Riveiro
| Domingo 10 de mayo
|11:00
|Defensor Sporting vs Juventud
|Franzini
|Santiago Motta; Andrés Nievas, Carlos Roca y Marcio Sierra
|Christian Ferreyra y Richard Trinidad
| Domingo 10 de mayo
|16:00
|Montevideo City Torque vs Progreso
|Charrúa
|Eduardo Varela; Horacio Ferreiro, Sebastián Silvera y Daniel Rodríguez
|Diego Dunajec y Marcelo Alonso
| Domingo 10 de mayo
|19:30
|Nacional vs Cerro
|Gran Parque Central
|Javier Feres; Martín Soppi, Gustavo Márquez Lisboa y Esteban Guerra
|Leodán González y Santiago Fernández
| Lunes 11 de mayo
|17:00
|Deportivo Maldonado vs Boston River
|Domingo Burgueño (Maldonado)
|Gustavo Tejera; Carlos Barreiro, Nicolás Tarán y Andrés Martínez
|Andrés Cunha y Anahí Fernández
| Lunes 11 de mayo
|20:30
|Cerro Largo vs Peñarol
|Ubilla (Melo)
|Javier Burgos; Agustín Berisso, Ernesto Hartwig y Federico Arman
|Antonio García y Javier Irazoqui
La tabla de posiciones del Torneo Apertura
Y así está la tabla del descenso de la Liga AUF Uruguaya: