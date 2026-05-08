Así se juega la fecha 15 del Torneo Apertura, con el partido entre Nacional y Cerro y el viaje de Peñarol a Melo para enfrentar a Cerro Largo: horarios, canchas y jueces

Agustín Miranda y Nicolás Rodríguez en el último partido entre Cerro y Nacional

Este viernes 8 de mayo comenzará la última fecha del Torneo Apertura, que a pesar de que ya fue obtenido por Racing con dos fechas de antelación aún es relevante para todos los equipos pensando en la Tabla Anual y la del Descenso. Además, los resultados de esta jornada determinarán cómo se formarán los dos grupos del Torneo Intermedio.

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La fecha 15 del primer torneo corto del año comenzará con el partido entre Wanderers y Liverpool, este viernes a las 19:30 en el Parque Viera.

El sábado 9 se jugarán dos encuentros y el domingo 10 habrá otros tres cruces, entre ellos el de Nacional contra Cerro en el Gran Parque Central desde las 19:30.

La fecha cerrará el lunes 11 de mayo con otros dos partidos, el último de ellos entre Cerro Largo y Peñarol en el Estadio Ubilla de Melo, que comenzará a las 20:30.