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Así se juega la fecha 15 del Torneo Apertura, con el partido entre Nacional y Cerro y el viaje de Peñarol a Melo para enfrentar a Cerro Largo: horarios, canchas y jueces

Además de ser importante por los puntos para la Tabla Anual y la del Descenso, los resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura determinarán cómo se formarán los grupos del Torneo Intermedio

8 de mayo de 2026 11:52 hs
Agustín Miranda y Nicolás Rodríguez en el último partido entre Cerro y Nacional

Agustín Miranda y Nicolás Rodríguez en el último partido entre Cerro y Nacional

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Este viernes 8 de mayo comenzará la última fecha del Torneo Apertura, que a pesar de que ya fue obtenido por Racing con dos fechas de antelación aún es relevante para todos los equipos pensando en la Tabla Anual y la del Descenso. Además, los resultados de esta jornada determinarán cómo se formarán los dos grupos del Torneo Intermedio.

La fecha 15 del primer torneo corto del año comenzará con el partido entre Wanderers y Liverpool, este viernes a las 19:30 en el Parque Viera.

El sábado 9 se jugarán dos encuentros y el domingo 10 habrá otros tres cruces, entre ellos el de Nacional contra Cerro en el Gran Parque Central desde las 19:30.

La fecha cerrará el lunes 11 de mayo con otros dos partidos, el último de ellos entre Cerro Largo y Peñarol en el Estadio Ubilla de Melo, que comenzará a las 20:30.

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Horarios, canchas y árbitros de la fecha 15 del Torneo Apertura

DÍA HORARIO PARTIDO ESTADIO ÁRBITROS VAR
Viernes 8 de mayo 19:30 Wanderers vs Liverpool Viera Mathías de Armas; Mathías Muniz, Marcos Rosamen y Elías Lorenzo Daniel Fedorzcuk y Daniel Rodríguez
Sábado 9 de mayo 15:30 Danubio vs Albion Jardines Esteban Ostojich; Pablo Llarena, Heber Godoy y Jonathan de León Johnatan Fuente y Franco Mieres
Sábado 9 de mayo 18:30 Central Español vs Racing Palermo Hernán Heras; Héctor Bergaló, Federico Picciardo y Leandro Lasso Yimmy Álvarez y Diego Riveiro
Domingo 10 de mayo 11:00 Defensor Sporting vs Juventud Franzini Santiago Motta; Andrés Nievas, Carlos Roca y Marcio Sierra Christian Ferreyra y Richard Trinidad
Domingo 10 de mayo 16:00 Montevideo City Torque vs Progreso Charrúa Eduardo Varela; Horacio Ferreiro, Sebastián Silvera y Daniel Rodríguez Diego Dunajec y Marcelo Alonso
Domingo 10 de mayo 19:30 Nacional vs Cerro Gran Parque Central Javier Feres; Martín Soppi, Gustavo Márquez Lisboa y Esteban Guerra Leodán González y Santiago Fernández
Lunes 11 de mayo 17:00 Deportivo Maldonado vs Boston River Domingo Burgueño (Maldonado) Gustavo Tejera; Carlos Barreiro, Nicolás Tarán y Andrés Martínez Andrés Cunha y Anahí Fernández
Lunes 11 de mayo 20:30 Cerro Largo vs Peñarol Ubilla (Melo) Javier Burgos; Agustín Berisso, Ernesto Hartwig y Federico Arman Antonio García y Javier Irazoqui

La tabla de posiciones del Torneo Apertura

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Y así está la tabla del descenso de la Liga AUF Uruguaya:

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