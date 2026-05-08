"Qué feo te quedan esos colores": lo que le dijo a Maxi Silvera un miembro de la delegación de Peñarol tras el inesperado encuentro con el plantel de Nacional en el Aeropuerto de Carrasco

El Aeropuerto de Carrasco fue escenario de un inesperado encuentro entre los planteles de Nacional y Peñarol al regresar de sus respectivos partidos de la Copa Libertadores en la madrugada de este viernes.

Ambas delegaciones coincidieron a la misma hora en la sala de migraciones, por lo que tuvieron que compartir la fila para hacer el control de regreso al país.

La disposición de los corrales para las filas hizo que en algunos momentos jugadores de ambos equipos quedaran muy cerca.

El inesperado encuentro de los planteles de Nacional y Peñarol en el Aeropuerto de Carrasco

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Según supo Referí, en un momento, una persona que llegaba en la delegación de Peñarol, quedó enfrentado en el zig-zag a de Maxi Silvera, el delantero de Nacional que llegó este año de los carboneros.

Al verlo cerca, se aproximó al atacante, lo abrazó y le dijo al oído pero en un tono que llegó a ser esuchado por quienes estaban cerca: “Qué feo te quedan esos colores”.

Silvera reaccionó con indiferencia al comentario.

20260124 maximiliano silvera nacional deportes concepcion amistoso (9) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

En tanto, Washington Aguerre, que estaba atrás de quien habló con Silvera, se rió de la situación.

Silvera también tuvo una charla con Eric Remedi, su excompañero, en la que hablaron del mareo que tuvo el mediocampista carbonero en el partido ante Platense de este jueves en Buenos Aires.