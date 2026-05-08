Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

"Qué feo te quedan esos colores": lo que le dijo a Maxi Silvera un miembro de la delegación de Peñarol tras el inesperado encuentro con el plantel de Nacional en el Aeropuerto de Carrasco

Ambas delegaciones coincidieron a la misma hora en la sala de migraciones, por lo que tuvieron que compartir la fila para hacer el control

8 de mayo de 2026 10:15 hs
El inesperado encuentro de los planteles de Nacional y Peñarol en el Aeropuerto de Carrasco

El inesperado encuentro de los planteles de Nacional y Peñarol en el Aeropuerto de Carrasco

Foto: Referí

El Aeropuerto de Carrasco fue escenario de un inesperado encuentro entre los planteles de Nacional y Peñarol al regresar de sus respectivos partidos de la Copa Libertadores en la madrugada de este viernes.

Ambas delegaciones coincidieron a la misma hora en la sala de migraciones, por lo que tuvieron que compartir la fila para hacer el control de regreso al país.

La disposición de los corrales para las filas hizo que en algunos momentos jugadores de ambos equipos quedaran muy cerca.

El inesperado encuentro de los planteles de Nacional y Peñarol en el Aeropuerto de Carrasco
El inesperado encuentro de los planteles de Nacional y Peñarol en el Aeropuerto de Carrasco

El inesperado encuentro de los planteles de Nacional y Peñarol en el Aeropuerto de Carrasco

Franco Escobar pidió disculpas a la hinchada de Peñarol tras su "charla" con barras, después del empate con Platense: "Estuve mal yo"

"Ocho partidos sin ganar en Peñarol es una locura": la dura autocrítica de Maximiliano Olivera tras el empate ante Platense por Copa Libertadores:

Según supo Referí, en un momento, una persona que llegaba en la delegación de Peñarol, quedó enfrentado en el zig-zag a de Maxi Silvera, el delantero de Nacional que llegó este año de los carboneros.

Al verlo cerca, se aproximó al atacante, lo abrazó y le dijo al oído pero en un tono que llegó a ser esuchado por quienes estaban cerca: “Qué feo te quedan esos colores”.

Silvera reaccionó con indiferencia al comentario.

20260124 maximiliano silvera nacional deportes concepcion amistoso (9)

En tanto, Washington Aguerre, que estaba atrás de quien habló con Silvera, se rió de la situación.

Silvera también tuvo una charla con Eric Remedi, su excompañero, en la que hablaron del mareo que tuvo el mediocampista carbonero en el partido ante Platense de este jueves en Buenos Aires.

Las más leídas

Platense 1-1 Peñarol por Copa Libertadores: el aurinegro, desmembrado, luchó pero jugó poco y quedó al borde de la eliminación

La tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores tras el empate de Peñarol contra Platense en Vicente López

Real Madrid abrió expedientes contra Federico Valverde y Tchouameni tras su pelea: los jugadores afrontan sanciones disciplinarias internas

Federico Valverde aclaró su pelea con Aurélien Tchouameni: dijo que no llegaron a las manos, que pesó la "frustración" que sufre Real Madrid y que será el "primero" en defenderlo en la cancha

Temas

Maximiliano Silvera Peñarol Nacional

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos