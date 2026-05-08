Franco Escobar pidió disculpas a la hinchada de Peñarol tras su "charla" con barras, después del empate con Platense: "Estuve mal yo"

Tras el empate 1-1 ante Platense por Copa Libertadores , el lateral Franco Escobar le pidió disculpas a la hinchada de Peñarol luego de su cruce con la parcialidad carbonera en el anterior partido ante Defensor Sporting , después de que unos barras del club lo apartaran para una "charla" sobre el tema en el hotel del carbonero en Buenos Aires.

La situación comenzó cuando Escobar fue sustituido ante Defensor el pasado lunes en el Campeón del Siglo . El argentino dejó la cancha por el sector de la tribuna Damiani y al saltar la cartelería estática tuvo algunos cruces con hinchas que estaban en ese sector y que le gritaron algo. Además, le tiraron una botella desde las gradas.

Cuando Peñarol llegó a su hotel en Buenos Aires, Escobar fue apartado por miembros de la barra de Peñarol que estaban en el recinto. El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio , minimizó lo ocurrido y contó detalles de lo que definió como "una charla" que mantuvieron hinchas en la llegada del plantel para el partido ante Platense.

"Sé quiénes son los referentes de la hinchada con los que se puede hablar hoy, y es gente que quiere al club, así que teníamos bien claro que el que no venga a sumar, no entra acá, así que en ningún momento me alteró la situación, porque sabía que la conversación iba a ser buena y así lo fue. Franco quedó contento de poder hablar con ellos, y ellos también con Franco. Salió bien", explicó el mandatario carbonero en una entrevista con Carve Deportiva.

Luego del empate ante Platense, Escobar fue consultado en una rueda de prensa sobre su cruce con los hinchas y la situación en Buenos Aires, y reafirmó que "nunca" insultó "a nadie".

"Yo entiendo un poco al hincha por el resultado, por el nivel que venimos demostrando, porque no se nos dan las victorias, por ahí pensó que yo los insulté, que no, jamás los insultaría, jamás insulté a nadie", aclaró en principio el lateral carbonero.

Tras ello, Escobar marcó qué fue lo qué pasó aquel día en el Campeón del Siglo: "Estuve mal yo en responderle a un hincha que me dijo que corriera más y le dije '¿te parece que no corro?', y ahí se me vino la cancha abajo, y ya no había vuelta atrás".

"Jamás insultaría a los hinchas ni nada, yo estoy muy agradecido con estar acá, me esfuerzo para mejorar día a día. Les pido perdón a los que se sintieron ofendidos con mi reacción, es algo que de mi parte estuvo mal", expresó el argentino, que aseguró que le aclaró la situación a los hinchas en el hotel y quedó "todo bien".