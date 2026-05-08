"Ocho partidos sin ganar en Peñarol es una locura": la dura autocrítica de Maximiliano Olivera tras el empate ante Platense por Copa Libertadores:

El capitán de Peñarol , Maximiliano Olivera , dijo que el equipo está "jugando mal" y "en deuda con la gente" tras el empate 1-1 con Platense en Buenos Aires por la Copa Libertadores , y lamentó que la mala racha de ocho partidos sin victorias que lleva el club "es una locura" .

En una rueda de prensa realizada tras el partido disputado en Vicente López, Olivera reconoció que le generan "mucha tristeza" los reclamos de los hinchas, pero admitió que los entiende. "Hoy me toca estar a mí de este lado defendiendo a Peñarol y siendo un desastre, hace ocho partidos que no ganamos y el hincha no va a aplaudir" , expresó el defensor.

"El hincha demuestra el cariño al club viendo lo que vieron hoy, 5.000 personas mirando en la tribuna, cantando todo el partido , se escuchaba Peñarol todo el partido. Estamos en deuda con la gente, eso está claro, hace ocho partidos que no ganamos" , remarcó.

Olivera analizó que Peñarol fue "de menos a más" en el partido. Explicó que en Platense comenzaron "intensos, con mucha presión", y luego "se fueron cayendo", mientras que Peñarol se vio beneficiado por el viento a favor en el segundo tiempo, que "fue más al ataque, con pelotas largas y segunda pelota".

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El zaguero reconoció que "no fue un juego muy claro" el de Peñarol, pero valoró que "con el ímpetu y las ganas" lograron imponerse en el juego.

"Creo que lo único que se puede rescatar es que el equipo cambió la actitud, pero tenemos que mejorar mucho. No puede ser que en Peñarol hace ocho partidos que no ganemos. Eso lo sabemos, nos duele, estamos sufriendo, y hoy creo que era un día para revertirlo", declaró el capitán carbonero, que admitió que Peñarol está "jugando mal" y pasando un "mal momento", y marcó que todos los jugadores están "cometiendo errores".

También lamentó que el gol de Platense "fue una jugada rápida" en la que el equipo perdió una pelota en un contragolpe "y en un rebote le queda al lateral de ellos, que (al patear) también rebota de nuevo y va arriba del 'Washi' (Aguerre)".

"No estamos ligando en esos detalles, pero nada, autocrítica, no estamos jugando bien, lo que hay que trabajar es en el juego. Lo que generamos es a base de ímpetu, de fuerza, de pelotazo. Lo único rescatable del día de hoy es que el equipo cambió la actitud, intentó ir a buscarlo. Obviamente tenemos que mejorar porque ocho partidos sin ganar en Peñarol es una locura", sentenció el referente aurinegro.