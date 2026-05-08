El uruguayo Matías Viña atajó en el triunfo agónico de River Plate tras la expulsión del arquero; mirá el video

River Plate consiguió un triunfo agónico en su visita a Venezuela en el duelo ante Carabobo , correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana , en el que Maxi Salas le dio el tanto definitivo en la última jugada del compromiso y en un encuentro en el que el uruguayo Matías Viña tuvo que atajar un puñado de minutos .

Una noche que parecía ser placentera para River terminó con mucho sufrimiento en Venezuela: con un jugador de más desde la mitad del primer tiempo, el Millonario empataba contra Carabobo que había conseguido la igualdad y con el agravante de la expulsión del arquero Santiago Beltrán, quién llegó tarde cuando quiso salir del área a cortar un ataque.

A los 87 minutos del segundo tiempo, y luego de la revisión en el VAR, Beltrán fue expulsado en River y el equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet no tenía más modificaciones. Inmediatamente, el lateral izquierdo uruguayo se ofreció para compensar su ausencia en los minutos finales.

El conjunto local intentó probar al ex futbolista del Flamengo y campeón de la última edición de la Copa Libertadores en un par de oportunidades, pero los remates fueron defectuosos.

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A su vez, a los seis minutos de adición que se habían agregado, Maxi Salas ganó a espalda de los defensores de Carabobo luego de un furioso despeje de la defensa de River, y el delantero en velocidad definió por encima del golero para darle un triunfo agónico al Millonario que lo coloca como líder absoluto de su grupo en la Copa Sudamericana.

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En la conferencia de prensa posterior al partido, el Chacho Coudet destacó el accionar del uruguayo a la hora de ponerse los guantes: "Lo vi muy bien a Viña, ja. Ahí es cuando decís: '¿Quien va?'. Más allá de que tenés 2 o 3 candidatos, hay que meterse ahí, eh. En las pelotas paradas sobre el final metíamos a German (Pezzella) más cerca porque obviamente no está acostumbrado al juego aéreo", manifestó.