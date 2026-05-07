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El show de Washington Aguerre en Copa Libertadores en Platense vs Peñarol: le tiraron con una galleta y se la comió

Mirá la particular incidencia que protagonizó el golero de Peñarol Washington Aguerre en el primer tiempo del partido contra Platense por Copa Libertadores

7 de mayo de 2026 20:33 hs
Washington Aguerre mira la galleta que le tiró la hinchada de Platense

Washington Aguerre mira la galleta que le tiró la hinchada de Platense

Foto: FotoBaires/FocoUy

El golero de Peñarol, Washington Aguerre, volvió a ser protagonista en el partido que su equipo jugó este jueves contra Platense por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

El partido se había puesto 1-0 con gol de Facundo Batista, pero Platense reaccionó de inmediato.

En el primer avance, Aguerre salió a un costado a buscar un rebote, de modo tal de impedir un córner.

Un delantero rival fue a buscar la pelota y apenas lo tocó en la zona del talón.

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Otro lesionado más: Eric Remedi salió lesionado en el arranque de la visita de Peñarol a Platense por Copa Libertadores por conmoción cerebral

Fue un toque leve, pero Aguerre, fiel a su estilo, lo exageró desmesuradamente.

20260507 JUAN MABROMATA / AFP Foto por JUAN MABROMATA / AFP Penarol's goalkeeper #29 Washington Aguerre reacts on the ground during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Platense and Uruguay's Penarol at the Ciudad de Vicent
Washington Aguerre

Washington Aguerre

El golero le reclamó al jugador rival y los que estaban de pie, arremolinados a su lado, se enzarzaron en una pelea con discusión y empujones.

Guido Mainero y Mauricio Lemos se enfrascaron en un cabeza a cabeza aparte y ambos fueron amonestados.

Aguerre siguió en el suelo, desentendido de la pelea generada a partir de su simulación.

Ahí, desde la hinchada rival, cayeron varios objetos cerca suyo.

En determinado momento, Aguerre se paró y se llevó uno de los proyectiles a la boca: era una galleta.

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Aguerre venía de ser expulsado el lunes contra Defensor Sporting por una iracunda y desencajada protesta.

Esa acción generó preocupación puertas adentro de Peñarol por la gran cantidad de antecedentes que tiene el jugador, tanto de expulsiones como de otros incidentes.

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