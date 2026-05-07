El show de Washington Aguerre en Copa Libertadores en Platense vs Peñarol: le tiraron con una galleta y se la comió

El golero de Peñarol , Washington Aguerre, volvió a ser protagonista en el partido que su equipo jugó este jueves contra Platense por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

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El partido se había puesto 1-0 con gol de Facundo Batista , pero Platense reaccionó de inmediato.

En el primer avance, Aguerre salió a un costado a buscar un rebote, de modo tal de impedir un córner.

Un delantero rival fue a buscar la pelota y apenas lo tocó en la zona del talón.

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Fue un toque leve, pero Aguerre, fiel a su estilo, lo exageró desmesuradamente.

20260507 JUAN MABROMATA / AFP Foto por JUAN MABROMATA / AFP Penarol's goalkeeper #29 Washington Aguerre reacts on the ground during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Platense and Uruguay's Penarol at the Ciudad de Vicent Washington Aguerre Foto: Juan Mabromata/AFP

El golero le reclamó al jugador rival y los que estaban de pie, arremolinados a su lado, se enzarzaron en una pelea con discusión y empujones.

Guido Mainero y Mauricio Lemos se enfrascaron en un cabeza a cabeza aparte y ambos fueron amonestados.

Aguerre siguió en el suelo, desentendido de la pelea generada a partir de su simulación.

Ahí, desde la hinchada rival, cayeron varios objetos cerca suyo.

En determinado momento, Aguerre se paró y se llevó uno de los proyectiles a la boca: era una galleta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2052518847173845444&partner=&hide_thread=false ¡¡ARRANCÓ EL SHOW DEL WASHI!! Le tiraron una galletita a Aguerre desde la popular de Platense y el arquero de Peñarol... ¡¡SE LA COMIÓ!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6WumZEy2nF — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

Aguerre venía de ser expulsado el lunes contra Defensor Sporting por una iracunda y desencajada protesta.

Esa acción generó preocupación puertas adentro de Peñarol por la gran cantidad de antecedentes que tiene el jugador, tanto de expulsiones como de otros incidentes.