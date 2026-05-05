Washington Aguerre: una colección de tarjetas rojas por explosiones de ira y gestos provocadores

El golero de Peñarol, Washington Aguerre , volvió a protagonizar una expulsión infantil exponiendo una vez más a su equipo.

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Le pasó en Peñarol cuando era juvenil, le pasó en Cerro Largo, le pasó en su retorno a Peñarol, le pasó en Colombia y, ya con 33 años, le vuelve a ocurrir en los aurinegros. Hay un patrón que se repite: su carácter ingobernable.

El 20 de enero de 2014, Aguerre fue suplente de Juan Castillo en un clásico de verano correspondiente a la Copa Antel.

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Nacional ganaba 1-0 con gol de Iván Alonso de penal cuando a los 86' Carlos Núñez cometió una falta descalificadora y Fabián Estoyanoff agredió con un puñetazo en la cara a Pablo Álvarez, desatándose entre los jugadores una riña.

El juez Martín Vázquez expulsó a Santiago "Morro" García e Ignacio González en Nacional y a Carlos Núñez y Estoyanoff en Peñarol. El partido luego continuó sin moverse el marcador.

Al otro día intervino la justicia, fueron indagados inicialmente nueve jugadores a los que se sumaron después Andrés Scotti de Nacional y Aguerre, de Peñarol. El golero llegó a declarar en una camioneta de lujo de vidrios polarizados. Al llegar al juzgado, el abogado de Peñarol Jorge Barrera le dio un beso paternal y lo acompañó a declarar.

Terminaron procesados sin prisión por la Justicia Leonardo Burián, Diego Arismendi, Darwin Torres, García, González de Nacional, y Estoyanoff, Núñez, Jonathan Sandoval y Aguerre de Peñarol.

Provocación en el Gran Parque Central y primera expulsión

En 2015, Aguerre se fue a Miramar Misiones donde no tuvo minutos. En 2017 pasó a Cerro Largo y luego a Plaza Colonia. Su figura creció en su retorno a los arachanes en 2018, donde se hizo dueño del arco, hasta lograr su primera experiencia internacional en Querétaro, en 2021.

En 2019, tras un empate 2-2 con Nacional en el Ubilla de Melo, Aguerre publicó un tuit provocador que generó que su cuenta de Twitter (ahora denominada X) fuera bloqueada.

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Cuatro días después salió a pedir disculpas.

Sin embargo, cuando en noviembre de ese mismo año visitó el Gran Parque Central, volvió a las andanzas.

El artiguense recibió amenazas en redes sociales por parte de hinchas de Nacional. "Sabemos dónde vive tu hijo", le dijeron.

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Después de un triunfo por 1-0, por el Torneo Clausura, el golero se retiró de la cancha realizando gestos provocadores a la hinchada de Nacional y el juez Andrés Matonte lo expulsó una vez concluido el juego.

La única expulsión deportiva, contra Palestino

Embed - Cerro Largo vs. Palestino [1-1] | GOLES | Fase 2 (Ida) | CONMEBOL Libertadores 2020

En la Copa Libertadores 2020 sufrió su primera expulsión deportiva y en tiempo reglamentario, por cortar una situación manifiesta de gol fuera del área, en partido ante Palestino jugado en el Campus de Maldonado.

Segunda expulsión contra Nacional, ambientando una remontada

En febrero de ese mismo año, Cerro Largo jugó contra Nacional en el Estadio Centenario y nuevamente Aguerre fue expulsado.

En el primer gol de Cerro Largo se sentó de cara a la Colombes, donde estaba la hinchada de Nacional, y los miró en posición zen. Andrés Cunha lo amonestó. Luego cometió un penal y recibió segunda amarilla, siendo expulsado. Tuvo que entrar al arco Martín Ferreira, actualmente en Racing. Nacional, que perdía 2-0, terminó empatando 2-2.

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El entrenador Danielo Núñez estalló contra el jugador y lo insultó delante de periodistas.

La insólita expulsión contra Botafogo que enterró el sueño de Peñarol en Copa Libertadores

Tras una notable Copa Libertadores 2024, donde Aguerre fue una de las piezas claves del equipo, Peñarol fue goleado en la ida de la semifinal contra Botafogo (0-5) quedando con escasas chances para la revancha.

El partido se tuvo que jugar en el Estadio Centenario, por disposición de Conmebol, y Peñarol jugó un excelente primer tiempo.

El aurinegro ganaba 1-0 con golazo de Jaime Báez y en varias ocasiones estuvo cerca del segundo.

Sin embargo, cuando ambos se iban a vestuarios, Aguerre cruzó la cancha, cambió palabras con el golero John y le tiró una patada. El juez Piero Maza lo expulsó en el acto y Diego Aguirre tuvo que resignar equilibrio sacando a Damián García para poner a Guillermo De Amores. Peñarol, con 10, terminó ganando 3 a 1.

Por esa expulsión se perdió los dos primeros partidos de Copa Libertadores de este año.

El tormentoso pasaje por Deportivo Independiente Medellín

Embed - FINAL DEL PARTIDO Y MIREN LO QUE PASA ENTRE EL ARQUERO Aguerre DEL DIM Y Matheus Uribe....

En 2025, tras no acordar la renovación con Peñarol, Aguerre pasó al DIM de Colombia donde protagonizó varios escándalos por su actitud provocadora.

Tras perder un clásico con Atlético Nacional terminó a las trompadas y expulsado.

El jugador retornó este año a Peñarol con tres partidos de suspensión para el plano local.

Nueva expulsión en Peñarol y bronca de Diego Aguirre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2051462789475017010&partner=&hide_thread=false ¡¡DOS AMARILLAS EN TRES SEGUNDOS Y ROJA INSÓLITA PARA AGUERRE!!



El golero de Peñarol se pasó en la protesta y De Armas lo EXPULSÓ.



Las CARAS de Aguirre no tienen desperdicio.



Barbas tuvo que ponerse los guantes, ya que no había más cambios. #LigaUruguayaEnDSPORTS pic.twitter.com/igDTkVHhZN — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) May 5, 2026

No menos insólita fue la expulsión de este lunes contra Defensor Sporting.

Se jugaba el penúltimo minuto de tiempo de adición cuando Alan Torterolo le ganó un cuerpo a cuerpo al juvenil Facundo Álvez y se escapó peligrosamente sobre el arco custodiado por Aguerre.

La jugada no prosperó por un gran cierre de Matías González.

Aguerre salió del arco y comenzó a protestarle al juez asistente Matías Rodríguez. Cuando se acercó el juez Mathías De Armas la emprendió contra él y vio amarilla.

Una vez que vio amarilla pateó violentamente la pelota y terminó expulsado por doble amonestación.

La última pelota la tuvo que defender Germán Barbas, como improvisado golero.

20260504 Germán Barbas Peñarol Defensor Sporting Torneo Apertura 2026. Foto Enzo Santos Focouy (20) Germán Barbas Foto: Enzo Santos/Focouy

Fue la quinta expulsión de su carrera.

"No nos puede pasar, ya lo hablaremos internamente", declaró Diego Aguirre luego del partido, sin ocultar su molestia.