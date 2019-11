Aguerre reveló el tenor de las amenazas que recibió: “Sabemos dónde vive tu hijo”

El golero de Cerro Largo, Washington Aguerre, confirmó la noticia brindada el lunes por Referí de que él y su hijo recibieron amenazas tras los gestos realizados en el Parque Central ante Nacional, y elevó una denuncia policial en la que expresa que le dijeron que sabían dónde vivía su hijo.

Cuando el plantel de Cerro Largo llegó a la concentración tras ganarle a Nacional en el Parque Central, donde el golero fue expulsado por sus gestos a los hinchas albos, Aguerre pidió para hablar con el plantel.

“El jugador pidió disculpas al plantel. Estaba muy mal por el ataque que estaba recibiendo en redes sociales y las amenazas que recibió él y su hijo que tiene 6 años, lo cual lo tenía muy mal”, reveló el DT de Cerro Largo, Danielo Núñez, a Referí.

En ese momento Carlos Bueno tomó la palabra y le aconsejó que se desenchufara totalmente de las redes sociales, apagara el celular y si quería cumplir con algún paso que le ofreciera mayor protección (por las amenazas) que había compañeros que estaban dispuestos a acompañarlo, comentó el técnico Núñez.

“Estaba en la habitación de la concentración y de la nada mi número se hizo viral y me empiezan a llegar mensajes. Me di cuenta que eran hinchas de Nacional por la manera en que me hablaban. Empecé a eliminar los mensajes y a los 20 minutos ahí sí me empezaron a llegar mensajes sin parar, llamadas, videollamadas de todo tipo y desde ahí directamente no entraba, los miraba desde arriba. Había mensajes que eran hacia mi hijos donde decían que sabían donde vivía, que lo iban a ir a buscar, mensajes desde Artigas diciendo que a Artigas no iba a volver más. Y un mensaje que me llegó que decía que tratara de ‘tener cuidado por donde vayas porque cuando te vea vas a empezar a ir en silla de ruedas a ver a tus compañeros’. Lo que más me preocupó fue lo de mi hijo porque decían que sabían dónde vivía y que lo iban a ir a buscar”, declaró el golero este martes en el programa 100% de Sport 890.

Aguerre agregó: “La denuncia está hecha de parte de los abuelos. La hicieron ayer (lunes). En la seccional Séptima de Florida. Yo después hablé con el comisario y ahora tengo que ir a Melo en un rato para que revisen el celular y vean los mensajes. Espero que haya una custodia en el colegio de mi hijo para que pueda estar tranquilo”.

El golero dijo que tomaron la decisión de denunciar el hecho ante la Policía luego de hablar con el abuelo de su hijo.

“A la noche (del domingo) llamé para ver cómo estaba él y llegamos a la conclusión con el abuelo de que debíamos hacer la denuncia y ahora tengo que ir entregar el celular”.

Arrepentido

Aguerre se mostró arrepentido por los gestos realizados en el Parque Central donde mostró la manos con los cinco dedos en clara alusión al Quinquenio ganado por Peñarol.

“Cuando nos fuimos a las duchas me fui mal, se me cruzó por la cabeza mi hijo porque estaba mirando el partido desde Florida y al rato hablé con él y me dijo: 'Papá, vi las cosas que hiciste, vi que te echaron', y la verdad que no es un ejemplo para nadie. Yo no lo quería llevar al Parque Central porque sabía que el estadio se me iba a caer arriba”.

El golero agregó: “No lo voy a negar, soy hincha de Peñarol y me superó ser tan hincha de Peñarol y eso me llevó a generar ese gesto de inmadurez que tuve el fin de semana”.

Aguerre pidió disculpas, dijo estar arrepentido de su actitud y prometió que no se volverá a reiterar, aunque ya le había quedado envuelto en una situación polémica luego del partido ante Nacional en el Apertura, en el Ubilla de Melo.

“Estoy arrepentido, le he pedido disculpas a toda la gente de Nacional en general. Soy humano me equivoqué y quiero olvidar este tema, quiero seguir adelante, crecer como jugador y persona. Me equivoqué y tengo mucho para aprender”.

El golero se reunirá el miércoles con el presidente del club, Ernesto Dehl, y con el técnico Danielo Núñez. El entrenador de Cerro Largo adelantó el lunes a Referí que el jugador puede ser suspendido.

“Hay que hacerle ver a todos que hay una disconformidad marcada con ese tipo de actitudes y hay que buscar algún tipo de sanción que sea importante que busque como objetivo promoverlo internamente a ver si logramos la reacción que no hemos logrado con él (Aguerre), porque lo hemos logrado a medias. A veces más allá del dialogo debe haber un límite diferente que marque, te conmueva, y te haga ver que acá se está equivocando, lo llame a la reflexión y le permita corregir y mejorar”, dijo el técnico a Referí.

La Asociación Uruguaya de Fútbol lo sancionó con dos partidos por su expulsión del domingo.