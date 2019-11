Aguerre dijo que él y su hijo fueron amenazados por sus gestos ante Nacional

El golero Washington Aguerre y su hijo de 6 años fueron amenazados a través de redes sociales luego del partido que el golero de Cerro Largo jugó ante Nacional en el Parque Central, en el cual fue expulsado por realizar gestos provocadores contra la parcialidad tricolor.

Aguerre, que como ocurrió en el partido Apertura en Melo volvió a demostrar su fanatismo por Peñarol desde el calentamiento, reveló ante todo el plantel que tanto él como su hijo habían recibido amenazas.

Cuando el equipo llegó a la concentración –donde pernoctaron y entrenaron esta mañana antes de viajar a Melo- el golero solicitó juntarse con todo el plantel y el cuerpo técnico.

Allí, según reveló el entrenador del equipo Danielo Núñez a Referí, Aguerre dijo haber recibido amenazas y que las mismas involucran a su hijo.

“El jugador pidió para hablar con todos y pidió disculpas al plantel. Estaba muy mal por el ataque que estaba recibiendo en redes sociales y las amenazas que recibió él y su hijo que tiene 6 años, lo cual lo tenía muy mal”.

Inmediatamente después de que Aguerre habló con el plantel, uno de los referentes del equipo, Carlos Bueno, tomó la palabra y le brindó su pensamiento sobre lo que había sucedido en el Parque Central. Aguerre fue expulsado luego que la televisión lo mostró con la mano abierta en clara alusión al Quinquenio ganado por Peñarol.

¿Qué le dijo Bueno a Aguerre?

Luego que el golero de Cerro Largo habló, Bueno tomó la palabra delante de todo el plantel y le dijo a Aguerre que esperaba que lo sucedido le sirviera para corregir cosas en el futuro.

“Carlos (Bueno) le aconsejó anoche que se desenchufe totalmente de las redes sociales, apagar el celular y si quería cumplir con algún paso que le ofreciera mayor protección (por las amenazas) que había compañeros que estaban dispuestos a acompañarlo”, reveló el técnico Núñez.

El entrenador concluyó diciendo que los jugadores le ofrecieron a Aguerre acompañarlo para realizar la denuncia policial.

“Está bien hacerse responsable de sus actos pero no podemos ir más allá. Amenazar a un menor de edad no corresponde. Como está fuera de lugar lo que hizo Aguerre tampoco compartimos que se tome esta represalia con quién no se debe”, concluyó Núñez.