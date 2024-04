"Vos no vas a ganar y nos querés sacar a nosotros": a los gritos en GH Furia trata de "cobarde" a Mauro

Juliana Furia Scaglione protagonizó un intenso intercambio de palabras con Mauro D'Alessio, saliendo en defensa de Emmanuel. En una discusión a los gritos, expresó su frustración diciendo: "No estás entendiendo, vos no vas a ganar, ¿entendés? Ese es tu problema. Como no vas a ganar, porque llegaste tarde y no es mi culpa, nos queres sacar a nosotros porque se sienten amenazados", disparó.

"Te lo voy a decir y no te falto el respeto ni nada, huelen mal, porque tienen el culo sucio, porque son cagones, y no va para vos solo, va para un montón", agregó la concursante más polémica. "Nos cagan votando siempre a los mismos... siempre lo mismo. Cuando te votan seguido te hacen más fuerte, no están entendiendo, entienden mal", siguió.

Por otro lado, Mauro intervino para cuestionar si acaso no puede jugar. A lo que Juliana respondió: "Sí, podés jugar... pero no creas que podés sacar a alguien como un experto solo porque acabas de llegar, al menos construí tu camino un poco. ¡No pretendas actuar como si fueras el jefe y decir 'quiero que te vayas'!, ¿quién te crees que soss?", le preguntó Furia.

Después, Mauro reveló que había intentado acercarse a Emmanuel en varias ocasiones pero que "no le gusta su actitud". Juliana le aconsejó: "No juzgues sin conocer, todos en la casa juzgan. Conócelo. Yo me relaciono con personas que me aportan algo positivo. Me acerco a él porque tiene algo especial, aprende a descubrirlo", le dijo Juliana.

Además, Juliana reflexionó: "Si la gente nos apoya es porque nos quiere... Yo tengo que aprender a convivir con personas de 21 años que no experimentaron la pérdida de sus padres y no es mi culpa. Cada uno viene con su propia historia". Aunque Mauro le respondió: "¿Qué tiene que ver eso? ¿El hecho de que mis padres sigan vivos significa que no puedo jugar?".

La participante de Gran Hermano desató polémica y podría enfrentar consecuencias luego de propinar un golpe a quien es su compañero en el reality.

En el video también se observa el momento en que Juliana empuja a Mauro, quien permanece calmado y no comenta nada al respecto.

