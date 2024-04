Dirigente de Nacional Gustavo Amoza está "tranquilo" ante denuncia del Tribunal de Ética por la devolución que le dio su esposa

El tesorero de Nacional Gustavo Amoza habló este jueves sobre la denuncia que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) elevó contra su contra al Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) junto con los dirigentes José Decurnex y Antonio Palma, y explicó las razones por las cuales siente "tranquilidad" a pesar del proceso en su contra.

Amoza criticó a los arbitrajes por el penal que Mathías De Armas no le cobró a su equipo en el clásico disputado el 29 de marzo en el Campeón del Siglo.

Después de sus dichos, Audef lo denunció y Amoza comparece por cuarta vez en su carrera dirigencial ante el Tribunal de Ética.

Consultado al respecto en el programa 100% Deporte que se emite por Sport 890, Amoza dijo riendo: "Te escuché muy bajo pero oí Tribunal de Ética y es un tema que a vos te apasiona", le respondió Amoza al periodista Sebastián Giovanelli quien repreguntó: "Te preguntaba qué sensación tenés al respecto de esto porque ya atravesaste algo parecido".

Amoza expresó entonces: "Te voy a decir dos cosas. La primera es que no quiero profundizar porque están los abogados trabajando para dar respuesta formal al propio Comité a la denuncia. Pero básicamente te transmito que estoy con mucha tranquilidad. Sé que no dije nada fuera de lugar. El argumento que se pone allí con respecto a lo que dije era muy claro y además era una respuesta, porque es un extracto, una respuesta a una comparación que nos hacían, de si estábamos haciendo lo mismo que Ruglio y claramente yo estaba haciendo la diferenciación y extrajeron una oración de eso que era una respuesta al periodista, y creo que faltaba contexto. No importa. Acá lo más importante es que estoy tranquilo porque no dije nada".

Amoza agregó: "Las personas más críticas son las que más te quieren y en mi caso mi esposa siempre me dice si estuve mal o estuve bien y ese día me dijo que había estado perfecto, que no había dicho nada fuera de lugar, así que estoy muy tranquilo con eso".

Mirá en esta nota cuáles fueron las declaraciones de Amoza en el programa Punto Penal del domingo 31 de marzo.