La reacción de Ana Inés Martínez ante los comentarios violentos que recibe por redes: "A mí no me frenan"

Ana Inés Martínez es una de las periodistas deportivas uruguayas con mayor exposición tanto en redes como en su trabajo como integrante de las coberturas de fútbol en ESPN y Star+, por lo que es frecuente que sea objeto de comentarios, algunos de ellos violentos y negativos. Esto mismo fue lo que ella denunció este miércoles en sus redes, en donde mostró algunas de las reacciones de quienes la siguen ante la información que publicó antes del partido de Peñarol ante Caracas por la Copa Libertadores.

“Gracias a los que confían y valoran el trabajo. A los otros, como el mensajes que voy a dejar a continuación, un besito en la frente. Muchos no se bancan que una mujer labure a la par”, escribió.

La reacción responde, entre otras cosas, a un mensaje de un usuario que escribió: "Muy bien Anita, sacrificó su cuerpo para que estemos con la posta".

"Las mujeres en el periodismo deportivo, si trabajamos a la par de los hombres, sufrimos constantemente este tipo de agresiones. Hoy me rio y me dan pena. Ya superé la etapa de pasarla mal."

“No se bancan que una mujer tenga la misma información que los hombres. Si la tiene antes, es porque es puta o porque sale con alguien, o porque te odian al no gustarle información que das a veces de cosas que hacen los demás y se descargan así. Gracias a Dios a mí estas gansadas no me frenan. Como dijo Maradona 'que la sigan...'”, comenzó.

“Cientos de ese tipo cada vez que hago mi trabajo con alguna información destacada. Solo sé los comparto para que vean lo difícil que es esta profesión cuando sos mujer. Así y todo la sigo eligiendo. Ojalá que toda esa gente se cure. A mí todo lo que ponen no me causa nada ni me frena, al contrario me fortalece, potencia y da fuerzas para ser cada vez mejor. Simplemente lo quería compartir con ustedes que están siempre bancando y valorando mi laburo”, cerró en sus historias.