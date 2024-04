Gran Hermano: Furia pidió hacerse análisis y generó especulaciones, ¿está embarazada?

Los nervios, la mala alimentación y el estilo de vida sedentario dentro de la casa de Gran Hermano afectaron la salud de Juliana "Furia" Scaglione hasta el punto de que la participante comunicó su malestar a la producción. Como respuesta, se decidieron realizarle estudios médicos, lo que de inmediato generó rumores de embarazo.

Dada su relación sentimental con Mauro Dalessio, la posibilidad no parece descabellada. Juliana aceptó de inmediato la sugerencia de la producción y ajustó su dieta para no interferir en los resultados. No obstante, su problema principal sería la deshidratación, ya que le recomendaron que beba mucha agua porque además tenía diarrea.

Furia y Mauro

"Quiero festejar con dulce de leche, pero no puedo. Me gustaría que me dé bien el estudio", comentó Scaglione durante la cena posterior a la gala de nominaciones. Cuando sus compañeros le preguntaron por qué se sometía a los chequeos, Furia evitó revelar los motivos. "Ahora es solo agua, agua, agua. Porque como ustedes me votaron tanto me enfermaron y me agarró mal a la pancita", señaló con sarcasmo refiriéndose a haber quedado nominada.

Finalmente, el jueves por la mañana, Juliana se sometió a los estudios médicos acompañada por Mauro Dalessio, lo que sorprendió a sus seguidores. Aunque los resultados aún tardarán en llegar, el hecho de que la pareja haya acudido junta a los exámenes generó especulaciones inmediatas en las redes sociales sobre un posible embarazo de la participante.

Asombrado, un usuario en X (ex Twitter) preguntó: "¿Qué le pasó? ¿Por qué análisis?" Mientras tanto, otro respondió de manera tajante: “Está embarazada, ja, ja, ja”, lo que provocó que esta versión se viralizara en cuestión de minutos.

“Capaz que fue por los días que pasó hambre sumado al estrés. Le hizo pelota la parte digestiva”, trató de explicar otro televidente, mientras que uno más preocupado advirtió: “Le van a inventar una enfermedad para sacarla. Guarden tweet”.

Tweets sobre los rumores de embarazo

Los seguidores de Furia están muy preocupados por su salud. La perciben demasiado delgada y culpan a la producción por la escasez de alimentos. Sin embargo, la verdad es que en la compra anterior le robaron sus productos y el fracaso en la prueba semanal solo le proporcionó la mitad del presupuesto.

Esta semana, Furia quedó nuevamente en placa y el voto del público será favorable. Aunque está tranquila por el respaldo de sus seguidores, también teme perder a Mauro, quien fue nominado por Emma Vich.