Ana Inés Martínez y un mensaje contra el "silencio" de los colegas ante su caso con Canal 10

La periodista Ana Inés Martínez, que tras ser desvinculada de Canal 10 denunció por acoso sexual y laboral a la gerencia del canal, compartió este jueves un mensaje en su cuenta de Instagram donde replicó un video del canal de streaming Miedo al éxito en el que se trató su caso, y a través del que subrayó algunos conceptos vinculados al "corporativismo" en los medios.

El video muestra un fragmento de una entrevista que la conductora Fernanda Kosak le hace al comunicador Diego González, donde se habla sobre la situación de Martínez y el impacto que su denuncia ha tenido en el medio.

"La respuesta de los colegas ha sido escandalosamente silenciosa", dice Kosak, a lo que González le responde que "Hay bruto miedo a perder el trabajo. En realidad, lo pueden perder igual. Si no dicen nada, te pueden echar al otro día sin ninguna explicación”.

El fragmento fue compartido por la experiodista de Subrayado y Punto Penal, que escribió: "La dignidad de no soportar todo y mirar para el costado. Ojalá que el corporativismo sea demostrar que no todos los lugares son iguales: dar el ejemplo de 'acá no pasa eso'”.

Las denuncias de Ana Inés Martínez

En una entrevista con el Semanario Búsqueda el pasado jueves, Martínez dio más detalles de su caso, y contó cuáles fueron los episodios de acoso que la llevaron a la denuncia

Martínez señaló a un exgerente del canal como el responsable del acoso sexual, y asegura que su negativa a tener relaciones con él se tradujo luego en maltrato de parte del gerente del noticiero, Nelson Fernández, con quien ya tenía una relación tirante.

"Todo 2023 fue una tortura", aseguró Martínez, que dijo no saber por qué fue desvinculada del canal, "aunque la razón la presiento, porque tuve mucha persecución durante un largo tiempo y de distintas índoles". Tras el episodio, Martínez realizó una denuncia laboral al canal, con el que actualmente negocia para llegar a un acuerdo compensatorio.

Martínez señaló que Fernández "me negaba todo, me ninguneaba, me exigía enviarle por WhatsApp las noticias de deportes y el orden para que el jefe de Deportes dijera si estaba bien. Tenía que pedir autorización cada vez que quería pasar alguna declaración de algún protagonista del deporte, o poner fragmentos muy cortos, de 15 o 20 segundos. Era una persecución constante. Y había otras reglas. Por ejemplo, cuando fue el paro del fútbol, no podía mencionarlo. Y no nos dejaba citar la fuente de ningún otro medio o colega, que es el ABC del periodismo".

"Yo sufría una persecución desde distintos ámbitos de la empresa. Por parte de Recursos Humanos y de otra integrante de la gerencia se me cuestionaba mucho mi imagen. Salía escasos minutos al aire, y siempre había un problema con mi imagen. Fui llamada por la encargada de Recursos Humanos porque supuestamente había compañeros que habían denunciado que yo tenía olor. Me llegó a preguntar, y tengo testigos, cómo me bañaba", explicó en la nota.

En la entrevista Martínez también se refirió (sin mencionarlo directamente) que el episodio de acoso sexual fue de parte de Alejandro Cattaneo, que en ese momento era integrante de la gerencia del canal, y que semanas después de la desvinculación de la periodista, se despidió del canal, en una decisión que según Saeta, fue "de común acuerdo".

La experiodista de Subrayado dijo que el exgerente le escribió para pedirle que sea maestra de ceremonias de un evento de su equipo de papi fútbol, a lo que Martínez se negó por razones de agenda. Tras explicarle esa decisión a Cattaneo, este le envíó un mensaje con un error de tipeo que le dio un sentido sexual a la frase escrita, por lo que pidió disculpas. Sin embargo, tiempo después, el entonces gerente volvió a escribirle. "Me dejó pícaro ese error", le escribió.

Luego le envió otro mensaje, en el que según Martínez decía "no aguanto más, nunca me mandé ninguna cagada en la empresa, pero…”, a lo que siguieron más mensajes donde insistió en que quería mantener relaciones sexuales con ella, a lo que ella se negó.

"Después de esto, no sé si fue casual o no, mi relación con el canal y con el director del noticiero pasó a ser más tormentosa", dijo Martínez.