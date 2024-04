La confirmación más temida: Furia confesó que tiene leucemia

“Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”.

Con esas palabras directas, Juliana "Furia" Scaglione decidió contarles a sus compañeros la verdad sobre sus problemas de salud y el diagnóstico que recibió después de sus últimos exámenes. “No tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda”, contó, mientras el resto de sus compañeros hacían silencio. “Pregunté qué es lo que tengo que hacer y es lo que hago. Vida sana, que no fume tanto, porque ya saben lo que el cigarrillo hace. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí puedo entrenar pero no cagarme a palos como lo hacía”, explicó, con entereza mientras algunos de sus compañeros como Virginia lloraban. Noticia en desarrollo