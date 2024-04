“Mis padres me compraron”, confesó la conductora radial Daisy May Queen desde la India

Marcela María Delorenzi, conocida en el mundo del espectáculo como Daisy May Queen, es una reconocida locutora, presentadora y escritora de Argentina. Ahora alejada de los medios, desde la India compartió por primera vez su conmovedora historia de vida, dejando a todos los espectadores en shock.

En una entrevista exclusiva para el programa A la Tarde, la locutora de 58 años reveló que desde su niñez tenía la sensación de que sus padres no eran sus progenitores biológicos. Por ello, a lo largo de su vida, luchó por descubrir su verdadera identidad.

“Pienso que todos los que hemos sido adoptados lo sabemos desde el primer instante, se percibe en todo momento. Durante toda mi vida no me sentí integrada en la familia en la que crecí, me sentía extraña y eso me generaba cierto aislamiento familiar”, inició Daisy en América TV.

Además, al ser preguntada sobre la relación que mantenía con sus padres, ella respondió: “Con el paso del tiempo todo se fue tranquilizando, creo que uno ya tiene toda la información en sus células, el problema es que yo no tenía consciencia de ese dato, solo lo sospechaba y tenía muchas dudas”.

Desde la India, la ex presentadora de FM HIT expresó: “No me sentía integrada en esa familia, me veía distinta al resto de mi familia y ahí es cuando comencé a sentirme como una extranjera dentro de mi propia familia”.

La presentadora Karina Mazzocco le preguntó cómo descubrió la verdad después de tantos años y la locutora respondió: “Fue gracias a la ayuda de una amiga de mi madre, ahí fue cuando decidí que ya no podía seguir con esto y tenía que dejar de sospechar. Tenía cuarenta años, ya había vivido mi vida. Le pedí a mi madre que por favor hablara y me contara la verdadera historia, que me dijeran la verdad. A mi madre le costó mucho tener que aceptarlo, no quería. Esto me causó varios trastornos en mi vida”.

Para concluir su relato, Daisy añadió: “Mis padres me compraron, tengo un certificado de nacimiento ilegal, completamente falso. Comencé a querer a mi madre cuando me lo dijo. Fue un proceso muy difícil, largo y duro, lo estuve trabajando con mi terapeuta, me llevó tiempo. Mi madre enfermó gravemente después de eso, pero pudimos reconciliarnos, pudimos pedirnos perdón mutuamente”.

La escritora afirmó que un médico facilitó su adopción ilegal y que desde una clínica en el norte de Buenos Aires, el médico que las atendía se encargaba de entregar a los bebés de madres jóvenes. Al respecto, detalló: “Me puse en contacto con organizaciones que brindan ayuda y descubrí muchas historias en las que mienten a las madres diciendo que los bebés habían nacido muertos”.