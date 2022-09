Adopciones en 2022 ya superaron las de 2021: Abdala resaltó incidencia de la LUC

En lo que va de 2022 ya se superaron la cantidad de adopciones de todo 2021, resaltó el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala.

Según tuiteó y luego confirmó a El Observador, este jueves 15 se alcanzaron las 128 adopciones en Uruguay, mientras que el año pasado hubo 125.

Ayer se alcanzaron las 128 adopciones en 2022. A falta de un trimestre, ya son más que las del año pasado (125). Es el registro conocido más alto, y la confirmación de una nueva realidad. Gracias a los cambios de la LUC y a la gestión del área de Adopciones del @inau_oficial. — Pablo Abdala (@pabloabdala66) September 16, 2022

“Es el registro conocido más alto, y la confirmación de una nueva realidad”, puntualizó el jerarca, quien hizo un análisis “muy satisfactorio y favorable” de estas cifras.

En este sentido, celebró que estos guarismos fueron alcanzados gracias a los cambios de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y a la gestión del área de Adopciones del INAU.

Una campaña para adoptar niños mayores de 5 años

Por otro lado, detalló que se está trabajando en una campaña para incentivar a que las familias adopten a niños de más de 5 años, ya que a partir de esa edad es más difícil que sean acogidos.

“Hay familias que llegan predispuestas a adoptar niños más grandes, pero que no terminan de tomar la decisión porque tienen temores, porque los niños más grandes mal que bien ya son más conscientes de su realidad, tienen uso de razón y allí es donde las familias razonablemente temen que la cosa pueda no funcionar, que puedan no adaptarse”, expresó el presidente del INAU.

“Sin embargo”, continuó Abdala, “lo que también sabemos es que la experiencia de aquellos que sí dan el paso y que incorporan niños de 5 o también de 10 o más de 10, las experiencias después son magníficas y terminan siendo procesos muy exitosos”, recalcó.