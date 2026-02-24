Culminó sin sanciones el caso de Pilo y Kwanza, los mandriles que fueron sacados de Villa Dolores y criados en una casa particular

La entrada renovada del parque Villa Dolores. Archivo Foto: Leonardo Carreño.

La Intendencia de Montevideo (IM) comunicó este martes la conclusión de la investigación administrativa que había dispuesto por irregularidades en el manejo de dos animales que habían nacido en el entonces zoológico de Villa Dolores.

Se trata de dos mandriles llamados Pilo y Kwanza, que durante su proceso de crianza fueron sacados del zoológico y llevados a una casa particular.

Luego de su crianza “artificial”, fueron derivados a otro zoológico, el del Parque Lecocq. Pero allí tampoco mejoró su situación: “Las condiciones en las que se encuentran los mandriles no son las adecuadas para su bienestar, padeciendo temperaturas extremas que provocaron lesiones y heridas permanentes, lo que no permite una tenencia segura y responsable de los mismos, y representando un riesgo para la seguridad de los animales e incluso para el personal del zoológico”, concluyó la investigación de urgencia que realizó la División Artes y Ciencias de la IM en julio de 2023.

En ese momento, la comuna decidió iniciar una investigación administrativa para “determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos, y la identificación de los presuntos responsables”.

La investigación demoró dos años y medio y llegó a su fin en las últimas horas, sin sanciones para funcionarios. “La Unidad Sumarios, una vez efectuada la investigación administrativa correspondiente, informa que no surgen elementos que acrediten responsabilidad funcional alguna”, indica la resolución de este martes, en la que se da por archivado el caso.