Lluvias y tormentas dejaron semáforos apagados o destellando en Montevideo: los cruces afectados

Las fuertes lluvias y tormentas que afectaron a Montevideo desde la noche del lunes y durante la madrugada de este martes 24 de febrero provocaron problemas en la red de semáforos de la capital.

La división Tránsito de la Intendencia de Montevideo informó que varios cruces permanecían con semáforos apagados o en modo intermitente (destellando) a primera hora de la mañana, lo que obligó a extremar la precaución al circular.

La comuna capitalina exhortó a los conductores a reducir la velocidad y respetar las normas de preferencia de paso en los cruces afectados, especialmente en avenidas de alto tránsito como 8 de Octubre, Bulevar Artigas y Avenida Italia.

Impacto del temporal en la ciudad

El pasaje del temporal dejó acumulados de lluvia y rachas de viento que generaron distintas afectaciones en la ciudad, entre ellas fallas en el sistema eléctrico y en la red de señalización vial.

Las autoridades de la comuna capitalina trabajan en la reposición progresiva del servicio semafórico, en coordinación con las áreas técnicas correspondientes. Mientras tanto, se recomienda circular con precaución en las zonas señaladas.