Casi 7 mil clientes están sin luz por lluvias y tormentas que afectan a Uruguay, según datos de UTE

Foto de archivo. UTE informó cantidad de clientes sin luz este martes

El último reporte del Estado de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE) de UTE , difundido en el marco de las inclemencias climáticas anunciadas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) , registró 6.813 clientes afectados en todo el país, lo que representa el 0,40% del total de usuarios del sistema eléctrico.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los datos, actualizados por departamento, muestran que las interrupciones del suministro se concentraron principalmente en Montevideo, Colonia, Canelones y San José, en una jornada marcada por lluvias y tormentas.

En Montevideo se reportaron 2.371 clientes sin servicio , sobre un total de 615.474, lo que equivale al 0,39% de los usuarios, con 28 incidencias identificadas , el número más alto del país.

JUSTICIA Caso Penadés: fiscalía renunció a la declaración anticipada de Romina Celeste ¿qué preguntas habían sido motivo de debate?

PARLAMENTO "Obviamente es una venganza": tras fuerte cruce entre blancos y colorados aplazaron por tercera vez investigadora sobre compra de estancia María Dolores

Colonia presentó el mayor porcentaje relativo de afectación: 2,75% de sus clientes (2.058 sobre 74.923), con cuatro incidencias registradas.

Canelones, por su parte, contabilizó 1.398 clientes afectados (0,50%) y 13 incidencias, mientras que San José reportó 889 usuarios sin suministro, lo que representa 1,62% del total departamental, con 16 incidencias detectadas.

Impacto menor en el resto del país

En otros departamentos la afectación fue significativamente menor. Soriano registró 66 clientes sin servicio (0,17%), Flores 12 (0,09%) y Artigas y Lavalleja cinco cada uno (0,02%).

En varios departamentos no se reportaron interrupciones al momento del informe, entre ellos Durazno, Rivera, Río Negro, Tacuarembó y Treinta y Tres.

En total, el sistema eléctrico nacional cuenta con 1.720.090 clientes, según el reporte oficial, y se identificaron 76 incidencias en todo el territorio .

Tormentas y seguimiento de Inumet

El informe se difundió en un contexto de advertencias meteorológicas emitidas por Inumet, que anticipó lluvias y tormentas en distintas zonas del país.