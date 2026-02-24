Casi 7 mil clientes están sin luz por lluvias y tormentas que afectan a Uruguay, según datos de UTE

El último reporte del Estado de Calidad del Servicio Eléctrico (ECSE) de UTE, difundido en el marco de las inclemencias climáticas anunciadas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), registró 6.813 clientes afectados en todo el país, lo que representa el 0,40% del total de usuarios del sistema eléctrico.
Los datos, actualizados por departamento, muestran que las interrupciones del suministro se concentraron principalmente en Montevideo, Colonia, Canelones y San José, en una jornada marcada por lluvias y tormentas.
Montevideo y Colonia entre los departamentos más afectados
En Montevideo se reportaron 2.371 clientes sin servicio, sobre un total de 615.474, lo que equivale al 0,39% de los usuarios, con 28 incidencias identificadas, el número más alto del país.
Colonia presentó el mayor porcentaje relativo de afectación: 2,75% de sus clientes (2.058 sobre 74.923), con cuatro incidencias registradas.
Canelones, por su parte, contabilizó 1.398 clientes afectados (0,50%) y 13 incidencias, mientras que San José reportó 889 usuarios sin suministro, lo que representa 1,62% del total departamental, con 16 incidencias detectadas.
Impacto menor en el resto del país
En otros departamentos la afectación fue significativamente menor. Soriano registró 66 clientes sin servicio (0,17%), Flores 12 (0,09%) y Artigas y Lavalleja cinco cada uno (0,02%).
En varios departamentos no se reportaron interrupciones al momento del informe, entre ellos Durazno, Rivera, Río Negro, Tacuarembó y Treinta y Tres.
En total, el sistema eléctrico nacional cuenta con 1.720.090 clientes, según el reporte oficial, y se identificaron 76 incidencias en todo el territorio .
Tormentas y seguimiento de Inumet
El informe se difundió en un contexto de advertencias meteorológicas emitidas por Inumet, que anticipó lluvias y tormentas en distintas zonas del país.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2026216282379682259&partner=&hide_thread=false