/ Nacional / ENERGÍA ELÉCTRICA

Casi 7 mil clientes están sin luz por lluvias y tormentas que afectan a Uruguay, según datos de UTE

Los datos, actualizados por departamento, muestran que las interrupciones del suministro se concentraron principalmente en Montevideo, Colonia, Canelones y San José

24 de febrero 2026 - 7:19hs
Foto de archivo. UTE informó cantidad de clientes sin luz este martes

Foto de archivo. UTE informó cantidad de clientes sin luz este martes

Diego Battiste

Los datos, actualizados por departamento, muestran que las interrupciones del suministro se concentraron principalmente en Montevideo, Colonia, Canelones y San José, en una jornada marcada por lluvias y tormentas.

Montevideo y Colonia entre los departamentos más afectados

En Montevideo se reportaron 2.371 clientes sin servicio, sobre un total de 615.474, lo que equivale al 0,39% de los usuarios, con 28 incidencias identificadas, el número más alto del país.

Colonia presentó el mayor porcentaje relativo de afectación: 2,75% de sus clientes (2.058 sobre 74.923), con cuatro incidencias registradas.

Canelones, por su parte, contabilizó 1.398 clientes afectados (0,50%) y 13 incidencias, mientras que San José reportó 889 usuarios sin suministro, lo que representa 1,62% del total departamental, con 16 incidencias detectadas.

Impacto menor en el resto del país

En otros departamentos la afectación fue significativamente menor. Soriano registró 66 clientes sin servicio (0,17%), Flores 12 (0,09%) y Artigas y Lavalleja cinco cada uno (0,02%).

En varios departamentos no se reportaron interrupciones al momento del informe, entre ellos Durazno, Rivera, Río Negro, Tacuarembó y Treinta y Tres.

En total, el sistema eléctrico nacional cuenta con 1.720.090 clientes, según el reporte oficial, y se identificaron 76 incidencias en todo el territorio .

Tormentas y seguimiento de Inumet

El informe se difundió en un contexto de advertencias meteorológicas emitidas por Inumet, que anticipó lluvias y tormentas en distintas zonas del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2026216282379682259&partner=&hide_thread=false

Luz UTE Montevideo Inumet Uruguay

