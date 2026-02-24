Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Temporal se desplaza por Uruguay con lluvias intensas, viento fuerte y miles de clientes sin luz: los videos

Inumet había anunciado que en zonas de tormenta se podría registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, posible granizo y rachas de viento fuertes

24 de febrero 2026 - 8:02hs
temporal

A las 07:50 de este martes el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, debido a “una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable”. El organismo alertó por intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, posible granizo y rachas de viento fuertes, y anunció que la situación será revisada a las 10:00 o ante "cambios significativos".

En paralelo, el temporal dejó a 6.813 clientes sin suministro eléctrico (0,40% del total), según el último reporte de UTE. Hasta la hora en la que se publicó esta nota, las mayores afectaciones se registraron en Montevideo, Colonia, Canelones y San José.

Todo este escenario dio paso a que usuarios de redes sociales compartieran lo que se estaba viviendo en los distintos departamentos azotados por las inclemencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estacion_bcp/status/2026117923924803650?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2026117923924803650%7Ctwgr%5Ee4d424b44348233021af4175f0f7fe96657876ab%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2FLlego-el-agua-asi-fue-la-tormenta-que-se-hizo-sentir-durante-la-madrugada-uc953965&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/2026124578448187581?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2026124578448187581%7Ctwgr%5Ee4d424b44348233021af4175f0f7fe96657876ab%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2FLlego-el-agua-asi-fue-la-tormenta-que-se-hizo-sentir-durante-la-madrugada-uc953965&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/2026127285988810994?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2026127285988810994%7Ctwgr%5Ee4d424b44348233021af4175f0f7fe96657876ab%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2FLlego-el-agua-asi-fue-la-tormenta-que-se-hizo-sentir-durante-la-madrugada-uc953965&partner=&hide_thread=false

