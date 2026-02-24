Temporal se desplaza por Uruguay con lluvias intensas, viento fuerte y miles de clientes sin luz: los videos

Las últimas horas estuvieron marcadas por fuertes lluvias y tormentas en distintas zonas de Uruguay, donde se registraron vientos fuertes, lluvias abundantes y cortes de energía eléctrica que afectaron a miles de clientes de UTE.
A las 07:50 de este martes el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, debido a “una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable”. El organismo alertó por intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, posible granizo y rachas de viento fuertes, y anunció que la situación será revisada a las 10:00 o ante "cambios significativos".
En paralelo, el temporal dejó a 6.813 clientes sin suministro eléctrico (0,40% del total), según el último reporte de UTE. Hasta la hora en la que se publicó esta nota, las mayores afectaciones se registraron en Montevideo, Colonia, Canelones y San José.
Todo este escenario dio paso a que usuarios de redes sociales compartieran lo que se estaba viviendo en los distintos departamentos azotados por las inclemencias.
