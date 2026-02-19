Dólar
/ Nacional / CLASES

ANEP habilitó consulta para verificar si corresponde acceder a bono escolar 2026: todo lo que tenés que saber

El bono escolar será entregado sin trámites adicionales, según lo informado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)

19 de febrero 2026 - 12:20hs
20240319 Utiles escolares, utiles de geometria. Escuela pública, alumnos, escolares, educación pública. (5).jpg
Foto: Inés Guimaraens

Lo que importa de la herramienta de ANEP

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que desde este miércoles se habilitó la consulta en línea para verificar si los estudiantes de escuelas públicas accederán al bono escolar de $2.500 que se entregará en marzo de 2026. Este bono beneficiará a alrededor de 170.000 niños de los primeros tres quintiles socioeconómicos, sin necesidad de inscripción previa.

Contexto

El bono escolar es parte de un programa impulsado por el organismo, financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ejecutado por el Banco de Previsión Social (BPS). Los estudiantes que reciben la Asignación Familiar cobrarán el bono junto con esa prestación a partir del 3 de marzo. Aquellos que no perciben la asignación podrán cobrarlo en puntos de pago descentralizados como Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado.

La ANEP es la encargada de definir a los beneficiarios a través de los centros educativos, por lo que no es necesario realizar una inscripción adicional.

Cómo sigue

A partir de ahora, los padres y tutores pueden consultar si su hijo es beneficiario del bono a través del sitio web oficial: bono.anep.edu.uy. El bono escolar será entregado sin trámites adicionales y se espera que llegue a los beneficiarios en los próximos días, según lo establecido por las autoridades.

Temas:

ANEP Vuelta a clases 2026 Bono

