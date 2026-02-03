ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo

La Administración Nacional de Educación Pública abrió un llamado laboral para becarios administrativos en el ámbito del Consejo Directivo Central (Codicen) con el objetivo de brindar aprendizaje laboral y una ayuda económica para estudiantes , a cambio de la prestación de tareas.

El llamado se realiza al amparo de la Ley 18.719 y del Decreto 54/011 , y se enmarca en el Reglamento de Becas y Pasantías de la ANEP . Los contratos no otorgan la calidad de funcionario público , tienen una duración máxima de 18 meses (incluida la licencia anual) y no admiten prórroga .

A partir del proceso de selección se conformarán dos registros:

En ambos casos, las tareas incluyen apoyo administrativo , como atención y orientación al público, sistematización de información, ingreso y manejo de datos, redacción de notas, escaneo y archivo de documentación.

El Perfil II podrá además realizar tareas administrativo-contables, como gestión de procedimientos administrativos y licitatorios, control y registro de documentación contable y facturación, manejo de sistemas específicos, seguimiento de compras, verificación del cumplimiento normativo, liquidación de sueldos y compensaciones, control de beneficios sociales y contabilización de movimientos en los sistemas oficiales del organismo.

Requisitos para postularse

Perfil Becas Administrativas I

Ser estudiante de Educación Media Profesional, Tecnológica o Bachillerato Tecnológico de la DGETP , con al menos un año lectivo aprobado .

No haber usufructuado becas o pasantías previas en organismos públicos (con excepciones previstas por ley).

Hasta 30 años al momento de acceder a la beca.

Aptitud física acreditada.

En caso de ser menor de 18 años, permiso del INAU.

Perfil Becas Administrativas II – Financiero Contable

Ser estudiante de Tecnicatura o Licenciatura en Administración (DGETP o Udelar , o instituciones habilitadas), con al menos un año lectivo aprobado .

Resto de requisitos: iguales al Perfil I.

Inscripciones y documentación

Las inscripciones se realizarán a través de la web de la ANEP. El llamado se difundirá también por el Portal Uruguay Concursa y permanecerá publicado hasta el 17 de febrero.

Quienes resulten sorteados deberán presentar documentación en la Dirección Sectorial de Gestión Humana del Codicen (Colonia 1013, piso 4). Es obligatorio cumplir ambas instancias (inscripción web y entrega de documentación).

La documentación general incluye constancia de inscripción, cédula de identidad, y carpeta de méritos con CV y escolaridad actualizada. Se prevén cupos y procedimientos específicos para personas afrodescendientes, con discapacidad y personas trans, conforme a la normativa vigente.

Remuneración y régimen

Los becarios podrán cumplir 20 horas semanales (o 30 horas en casos excepcionales).

La remuneración será de 2,66 BPC ($ 18.258) por 20 horas; 3,99 BPC ($ 27.387) para mujeres embarazadas o con hijos menores de cuatro años. Para 30 horas, la remuneración será de 4 BPC ($ 27.456), y 6 BPC ($ 41.184) en los casos mencionados.

Toda la información, notificaciones y resultados del llamado se publicarán en la web de la ANEP, y será responsabilidad de los postulantes mantenerse informados.