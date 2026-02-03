Dólar
/ Nacional / COPAMIENTO

Delincuentes intentaron copar una casa en Maroñas: saltaron un muro, le dispararon a un joven y escaparon

El incidente tuvo lugar en las últimas horas sobre una casa ubicada en la calle Cambay

3 de febrero 2026 - 12:41hs
Intento de copamiento en Maroñas

Intento de copamiento en Maroñas

Capturas de video de Telenoche (Canal 4)

Un hombre resultó herido tras un intento de copamiento que tuvo lugar en una casa de la calle Cambay, en la zona del barrio Maroñas.

De acuerdo a lo informado por Telenoche (Canal 4), la situación ocurrió en la noche de este lunes cuando dos delincuentes se acercaron a la vivienda en un auto.

En cierto momento los desconocidos pararon, descendieron de su vehículo y saltaron el muro de la casa.

Posteriormente, mientras estaban encapuchados, amenazaron a los dueños de casa que se encontraban tomando mate y terminaron disparando contra un joven de 22 años.

Tras el ataque, y producto de los gritos de las personas, los delincuentes treparon el muro y se dieron a la fuga del lugar.

El joven herido fue trasladado a un centro médico cercano, donde fue intervenido quirúrgicamente.

La Policía trabaja en esclarecer las razones detrás del intento de copamiento.

Temas:

Maroñas casa delincuentes joven

