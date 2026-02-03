Delincuentes intentaron copar una casa en Maroñas: saltaron un muro, le dispararon a un joven y escaparon

Un hombre resultó herido tras un intento de copamiento que tuvo lugar en una casa de la calle Cambay, en la zona del barrio Maroñas.
De acuerdo a lo informado por Telenoche (Canal 4), la situación ocurrió en la noche de este lunes cuando dos delincuentes se acercaron a la vivienda en un auto.
En cierto momento los desconocidos pararon, descendieron de su vehículo y saltaron el muro de la casa.
Posteriormente, mientras estaban encapuchados, amenazaron a los dueños de casa que se encontraban tomando mate y terminaron disparando contra un joven de 22 años.
Tras el ataque, y producto de los gritos de las personas, los delincuentes treparon el muro y se dieron a la fuga del lugar.
El joven herido fue trasladado a un centro médico cercano, donde fue intervenido quirúrgicamente.
La Policía trabaja en esclarecer las razones detrás del intento de copamiento.