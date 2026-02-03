Yamandú Orsi aseguró que las relaciones entre China y Uruguay representan "un proceso que no se detiene"

En medio de su misión en China, el presidente de la República, Yamandú Orsi , habló con medios uruguayos sobre las relaciones con el país asiático y destacó que hoy representan una "alianza estratégica integral que se profundiza" .

" Esto empezó hace 38 años y, como le dijimos a las autoridades chinas, cada uno de los presidentes desde aquella época hasta ahora han profundizado las relaciones que hoy son una alianza estratégica integral que se profundiza y que va teniendo nuevos elementos", expresó en diálogo con Telenoche (Canal 4).

En este sentido, el mandatario marcó que esa "alianza de tantos años" entre ambos países se refleja, por ejemplo, en que China es "nuestro principal socio comercial" .

Además, resaltó el "intercambio científico" o la compra de "automóviles eléctricos de origen chino" por parte de Uruguay como otros dos puntos que reflejan "un proceso que no se detiene y que habla de una actitud similar, desde aquella época hasta acá, de libre comercio, de apertura y de intercambio cada vez más profundo" .

Consultado por la posibilidad de que Uruguay abra nuevos mercados en el sector avícola, el presidente aseguró que "esa es la idea".

Después, destacó que están trabajando en la posibilidad de que China "compre caballos para distintas actividades deportivas", entre otros negocios.

En cuanto al sector lechero, reveló que en las próximas horas está prevista una reunión en la provincia de Mongolia Interior entre autoridades chinas, del Ministerio de Ganadería y Conaprole.

Finalmente, subrayó que "todas las posibilidades están" para seguir cooperando en otras áreas como las ciencias de la vida, los laboratorios o las relaciones culturales.