Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  23°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / CHINA

Yamandú Orsi aseguró que las relaciones entre China y Uruguay representan "un proceso que no se detiene"

El mandatario marcó que esa "alianza de tantos años" entre ambos países se refleja, por ejemplo, en que China es "nuestro principal socio comercial"

3 de febrero 2026 - 14:26hs
Yamandú Orsi en China

Yamandú Orsi en China

Captura de video de Telenoche (Canal 4)

En medio de su misión en China, el presidente de la República, Yamandú Orsi, habló con medios uruguayos sobre las relaciones con el país asiático y destacó que hoy representan una "alianza estratégica integral que se profundiza".

"Esto empezó hace 38 años y, como le dijimos a las autoridades chinas, cada uno de los presidentes desde aquella época hasta ahora han profundizado las relaciones que hoy son una alianza estratégica integral que se profundiza y que va teniendo nuevos elementos", expresó en diálogo con Telenoche (Canal 4).

En este sentido, el mandatario marcó que esa "alianza de tantos años" entre ambos países se refleja, por ejemplo, en que China es "nuestro principal socio comercial".

Más noticias
Yamandú Orsi y Mario Lubetkin en la Cumbre del Mercosur en Brasil

El gobierno anunció la agenda de Orsi en China: delegación récord y más de una decena de acuerdos

Mario Lubetkin y Yamandú Orsi. Archivo
VIAJE OFICIAL

¿Quiénes son los empresarios que integran la delegación en el viaje de Orsi a China?

Además, resaltó el "intercambio científico" o la compra de "automóviles eléctricos de origen chino" por parte de Uruguay como otros dos puntos que reflejan "un proceso que no se detiene y que habla de una actitud similar, desde aquella época hasta acá, de libre comercio, de apertura y de intercambio cada vez más profundo".

Consultado por la posibilidad de que Uruguay abra nuevos mercados en el sector avícola, el presidente aseguró que "esa es la idea".

Después, destacó que están trabajando en la posibilidad de que China "compre caballos para distintas actividades deportivas", entre otros negocios.

En cuanto al sector lechero, reveló que en las próximas horas está prevista una reunión en la provincia de Mongolia Interior entre autoridades chinas, del Ministerio de Ganadería y Conaprole.

Finalmente, subrayó que "todas las posibilidades están" para seguir cooperando en otras áreas como las ciencias de la vida, los laboratorios o las relaciones culturales.

Temas:

Yamandú Orsi china Uruguay presidente de la República

Seguí leyendo

Las más leídas

Un Solo Uruguay y su propuesta para evitar la obra en Casupá.
MOVIMIENTO

La idea de Un Solo Uruguay para solucionar el abasto de agua a Montevideo sin construir la represa de Casupá

ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo
OPORTUNIDAD

ANEP abrió llamado laboral para estudiantes: ofrece hasta $ 41 mil, según el régimen de trabajo

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización
SISTEMA FINANCIERO

BCU ordenó el cese de operativa a empresa que realizaba transferencias hacia Venezuela sin autorización

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos