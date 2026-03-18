PIT-CNT rechazó propuesta de Sánchez sobre acciones de empresas públicas: pretende "abrir espacios para la privatización"

El PIT-CNT rechazó en un comunicado la propuesta formulada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , de abrir el paquete accionario de las empresas públicas por considerar que atenta contra la "integridad" de estos organismos y abre "espacios para la privatización".

"El PIT-CNT rechaza cualquier iniciativa que ponga en juego la definición de empresa pública , que atente contra la integridad de las mismas bajo la retórica de 'innovación vs. inmovilismo' , que pretenda abrir espacios para la privatización de bienes y servicios que son derechos de todo el pueblo uruguayo", señala el texto de la central sindical.

El comunicado también afirma que antes de impulsar cualquier "mecanismo de captación de ahorro particular a través de las empresas públicas", es necesario " revisar y flexibilizar las restricciones fiscales actualmente vigentes que limitan al sector público ".

Comunicado público: Ante declaraciones de público conocimiento respecto a la posibilidad de afectar el carácter estatal de nuestras empresas públicas. () pic.twitter.com/YqLjjJL4ds

Orsi dijo que le "encanta" la iniciativa de abrir paquetes de acciones de empresas públicas y recordó a Mujica

Cosse sobre propuesta de Sánchez de abrir acciones de empresas públicas: "Me sorprendió" y "sería mejor" plantearlo en "ámbitos colectivos"

Sánchez planteó la necesidad de modernizar el financiamiento de las empresas estatales , citando específicamente casos como el de Antel. "Capaz que lo que tiene que generar son condiciones para que los usuarios de Antel podamos tener acciones de Antel", dijo en una entrevista con La Diaria Radio.

El jerarca sostuvo que ha discutido este punto con autoridades de gobierno, y señaló que "puede ser una buena propuesta" y que van a "seguir militando" esta idea. "Capaz que tengo que abrir su paquete accionario para la participación de pequeños accionistas uruguayos que puedan ahorrar allí y que eso apalanque a Antel", describió.

El presidente Yamandú Orsi dijo que le encantaba la propuesta de Sánchez y recordó que se trataba de una vieja idea del expresidente José Mujica.

"Me encanta", afirmó el mandatario en una rueda de prensa días atrás. Orsi recordó que Mujica decía que "la única alternativa" para modernizar las empresas públicas era "generar posibilidad de inversión o de aporte de la gente".

"Pacha lo tiene bastante claro y lo planteó porque lo hemos conversado, pero me gusta incluso cómo el sistema político está entrando a ver que puede ser una alternativa”, agregó el presidente en esa rueda de prensa.

Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida por el movimiento sindical.

Sutel, el sindicato de Antel, pidió respetar la soberanía nacional y defender las empresas públicas. En una declaración con fecha del 14 de marzo pasado, el gremio expresó su más "firme e incondicional apoyo a la propiedad estatal y pública de Antel".

Pero en el sistema político también hubo voces críticas, en particular dentro del oficialismo.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se mostró sorprendida con la propuesta de Sánchez y con el ámbito elegido para comunicarla.

"Hay ámbitos colectivos donde me parece que estas cosas tienen que trabajarse porque estamos hablando, ni más ni menos, de las empresas públicas", expresó la vicepresidenta en diálogo con Telemundo.