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Cosse sobre propuesta de Sánchez de abrir acciones de empresas públicas: "Me sorprendió" y "sería mejor" plantearlo en "ámbitos colectivos"

"Hay ámbitos colectivos donde me parece que estas cosas tienen que trabajarse", dijo la vicepresidenta de la República

17 de marzo 2026 - 14:19hs
Carolina Cosse. Archivo

Carolina Cosse. Archivo

Foto: Leonardo Carreño

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se mostró sorprendida con la propuesta planteada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, de abrir el paquete accionario de las empresas públicas y dijo que le parece que "este tipo de cosas" deben plantearse en los "ámbitos colectivos" correspondientes.

"Para mí fue una sorpresa. No conocía para nada la propuesta. Cada uno es libre de proponer lo que quiera, obviamente. La libertad es libre", sostuvo Cosse en diálogo con Telemundo.

Y aunque dijo que es necesario "conocer mejor" la propuesta, consideró que debió haber sido planteada en los ámbitos colectivos previstos.

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"Hay ámbitos colectivos donde me parece que estas cosas tienen que trabajarse porque estamos hablando, ni más ni menos, de las empresas públicas", agregó.

Consultada sobre si sentía "molestia" por la forma en la que se produjo el planteo, Cosse respondió: "No es que me moleste o no me moleste. Solamente le estoy diciendo que no la conocía y me produjo una gran sorpresa".

"Entiendo que lo mejor sería que se usaran ámbitos colectivos para desarrollar ideas de este tipo, más allá de que todos somos libres de hacer propuestas y después profundizarlas", agregó.

Sánchez planteó la necesidad de modernizar el financiamiento de las empresas estatales, citando específicamente casos como el de Antel. "Capaz que lo que tiene que generar son condiciones para que los usuarios de Antel podamos tener acciones de Antel", dijo en una entrevista con La Diaria Radio.

El jerarca sostuvo que ha discutido este punto con autoridades de gobierno, y señaló que "puede ser una buena propuesta" y que van a "seguir militando" esta idea. "Capaz que tengo que abrir su paquete accionario para la participación de pequeños accionistas uruguayos que puedan ahorrar allí y que eso apalanque a Antel", describió.

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Carolina Cosse Empresas públicas Vicepresidenta de la República

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