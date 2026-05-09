Alerta para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa: José María Giménez se retiró lesionado en su vuelta a las canchas con el Atlético de Madrid

Tras pasar un mes en sanidad, José María Giménez se retiró lesionado en su vuelta a las canchas con el Atlético de Madrid , a los 20 minutos del partido ante el Celta de Vigo por LaLiga de España , en lo que es una nueva mala noticia para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026 .

Cerca de los 20 de juego en el Estadio Metropolitano del Atleti, con el partido 0-0, Josema chocó con Borja Iglesias en una pelota dividida y quedó sentido.

El uruguayo fue atendido por la sanidad y aunque se mantuvo en pie, se sacó uno de sus botines y se retiró con un pie descalzo del campo de juego , con claras muestras de molestia.

Las cosas no le salen a Giménez, se va lesionado otra vez, una pena. Puede que esta haya sido su última vez en el Metropolitano pic.twitter.com/YT1ifJaHJJ

Con José María Giménez en el banco, Atlético de Madrid perdió con Arsenal que clasificó a la final de la Champions League

Era el primer partido de José María Giménez desde el 4 de abril, cuando se lesionó en el duelo ante Barcelona. Se perdió ocho encuentros, y volvió al banco en la derrota 1-0 ante el Arsenal por la vuelta de las semifinales de la Champions League, partido en el que tampoco tuvo participación.

La situación del zaguero uruguayo es preocupante: solo jugó 49 minutos desde el arranque de abril, luego de un mes de marzo en el que había ganado protagonismo dentro del equipo del Atleti, con el Mundial 2026 a poco más de un mes de distancia.

El defensor jugó 25 partidos con el Atlético esta temporada, con 1.521 minutos de juego, lo que da un promedio de 60 minutos por encuentro. Se perdió un total de 21 partidos por dos lesiones.

Su nueva lesión en el conjunto español llega en medio de rumores de una posible salida de Josema del Atleti. Boca Juniors es uno de los equipos que estaría interesado en llevarse al uruguayo, que lleva 13 años en el equipo de Madrid.

La cuarta duda de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

20260327 marcelo bielsa inglaterra uruguay Foto: AFP

La situación de José María Giménez se suma a la de otros tres jugadores de la selección uruguaya cuya participación en el Mundial 2026 está en duda por diferentes lesiones.

El primero en meterse en esa lista fue Joaquín Piquerez, que sufrió una lesión en el ligamento del tobillo derecho en el amistoso entre Inglaterra y Uruguay de la fecha FIFA de marzo. El lateral izquierdo del Palmeiras fue operado a principios de abril, con una recuperación estimada de dos meses con la que llegaría con lo justo, y sin partidos, al Mundial.

El jefe del equipo médico de Albion, Gladimir Melo, dijo en una entrevista con Quedó Picando, programa deportivo del streaming de El Observador, que Piquerez es su alumno en la Montevideo City Coach Academy, escuela de entrenadores del Montevideo City Torque, y el jugador le contó que ya estaba corriendo, por lo que el especialista confía en que llegue al torneo. Este viernes Palmeiras posteó que el jugador comenzó a realizar ejercicios con pelota.

El segundo en preocupar a la selección fue Giorgian de Arrascaeta, que sufrió una fractura de clavícula en un partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la Copa Libertadores. Fue operado el jueves 30 de abril, a menos de 50 días del debut de la selección en el Mundial (el 15 de junio ante Arabia Saudita), y se estima que el tiempo mínimo de recuperación es de 45 días. Este miércoles comenzó a trabajar en gimnasio para acelerar su recuperación.

Luego fue el turno de Sebastián Cáceres, que sufrió una "fractura del arco cigomático y trauma ocular" en el partido entre América y Pumas UNAM por la Liga MX de México. Consultado sobre este tipo de lesiones, Gladimir Melo estimó un tiempo de recuperación de seis semanas si se necesita una intervención quirúrgica, aunque desde México creen que el zaguero puede recuperarse en menos tiempo. De todas formas, llegará justo al torneo y si llega, deberá jugar con máscara de protección.