Explotó Mina Bonino contra un periodista español que critica a Federico Valverde: los detalles de lo que expresó

Mina Bonino, la esposa de Federico Valverde , explotó en la tarde de este viernes en sus redes sociales luego de lo que fue el episodio de violencia que se vivió en el vestuario de Real Madrid este jueves entre su pareja y el volante francés Aurélien Tchouaméni.

El episodio violento con el uruguayo terminó con el capitán de Real Madrid en el hospital por un corte, por lo que no podrá jugar el trascendente clásico ante Barcelona, que va por el título de LaLiga de España, este domingo de visita desde la hora 16.

A raíz de este tema, el equipo merengue informó que multó a ambos futbolistas con 500.000 euros (US$ 590.000)

El crack mundial que reveló que Diego Forlán era uno de sus jugadores top cuando lo vio en Sudáfrica 2010

El descargo que hizo este viernes Tchouaméni por el incidente con Federico Valverde, por el que recibió una multa de 500.000 euros de parte de Real Madrid

Como informó Referí más temprano en la mañana de este viernes, Mina subió unas fotos en familia junto a Federico Valverde luego del incidente con Tchouaméni en el vestuario de Real Madrid.

Mina Bonino explotó contra un periodista

Las tiernas fotos que subió Mina Bonino junto a Fede Valverde luego del incidente con Tchouaméni Las tiernas fotos que subió Mina Bonino junto a Fede Valverde luego del incidente con Tchouaméni

Mina Bonino explotó en la tarde de este viernes, luego de una nueva publicación de un periodista español.

“Estoy harta de esta gente. Harta que se hable desde la impunidad. Qué más se tiene que hacer? Qué pruebas quieren? Todo para ver quién la tiene más grande! No todo es gratis en la vida. Y lo hago público porque quise arreglarlo por privado pero la gente tiene doble cara y conmigo se hace el bueno pero después tira mierda hasta diciendo que vendo fotos en only fans. No todo es gratis", comenzó escribiendo la esposa de Federico Valverde en Instagram.

"Hablar, difamar y ensuciar a las personas tiene sus consecuencias. Y no olviden, no es hombre quien se mete con una la mujer de un jugador de fútbol embarazada de seis meses para despotricar su odio personal", prosiguió.

Mina Bonino continuó: "Estoy cansada, loco. Debería estar preocupándome por la salud del bebé que ya bastante la tuve hace tres años, y estoy sin comerla ni beberla teniéndome que fumar a un tipo criticarme constantemente sin ningún tipo de sentido. Se acabó, tiene que tener un límite".

Enseguida puso otro posteo como para rubricar lo que expresaba.

"(Federico) se golpeó la cabeza, tiene una gorra. Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque NO LA HUBO, es producto del golpe. Ya lo dijeron todos. Qué más quieren creer? Quieren ver sangre, acá no la van a ver. Este es MI Instagram, es MI familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque NO ES MI OBLIGACIÓN. Déjenme en paz", finalizó.