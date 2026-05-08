Luis Suárez en la lista del Mundial 2026: Marcelo Bielsa busca al tercer delantero y el lunes presenta la lista larga de reservados

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , presentará el lunes la lista de 55 futbolistas reservados para el Mundial 2026 , de la que saldrá la nómina final de 26.

El plazo establecido por FIFA para la lista larga vence ese mismo día , el lunes 11 de mayo . Luego el entrenador tendrá hasta el 30 de mayo para confirmar los 26 mundialistas .

Según pudo conocer Referí, el entrenador presentará la nómina en el límite del plazo y ese mismo lunes la AUF la eleva a FIFA e inicia el proceso de reserva de los jugadores.

La expectativa en esta primera nómina está enfocada en la presencia de Luis Suárez o no entre los 55 nombres , en momentos en los que Bielsa tiene una enorme dificultad para encontrar delanteros en forma física, futbolística y eficaces para jugar el Mundial.

La impactante foto de cómo le quedó el rostro a Sebastián Cáceres de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, tras el choque con un rival

Darwin Núñez llegó a un acuerdo con los dueños de Al-Hilal de cara a un mejor futuro para el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Además, esto se plantea en la misma semana en la que el Pistolero, goleador histórico de la selección con 69 goles, volvió a responder públicamente sobre su disponibilidad para jugar el Mundial 2026 y expresó un pedido de disculpas directo a Bielsa, por las duras expresiones que había realizado en octubre 2024.

Los problemas que arrastra Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

Entre marzo y mayo, Bielsa sumó incertidumbre para la lista de mundialistas, como consecuencia de lesiones o situaciones personales en varios de sus convocados.

lesión Piquerez Uruguay vs Inglaterra lesión

Joaquín Piquerez sufrió una rotura en el ligamento del tobillo derecho en el partido ante Inglaterra y fue intervenido. Su recuperación avanza en los tiempos previstos, el futbolista ya está corriendo, y llegará muy justo en su condición física y futbolística para el Mundial.

Giorgian De Arrascaeta entrena para su recuperación en el gimnasio de Flamengo Giorgian De Arrascaeta entrena para su recuperación en el gimnasio de Flamengo

Giorgian de Arrascaeta sufrió fractura en la clavícula el 29 de abril e intervenido quirúrgicamente al día siguiente. Esta semana inició la etapa de rehabilitación en el gimnasio. La recuperación de una lesión de las características del futbolista de Flamengo demanda entre dos y tres meses, plazo que se cumplirá con el Mundial en marcha.

America's Uruguayan defender #04 Sebastian Caceres is driven off the field during the Mexican League Clausura Tournament quarterfinal first leg football match between America and Pumas, at the Azteca stadium in Mexico City on May 3, 2026. (Photo by CARL D Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado Foto: AFP

Sebastián Cáceres sufrió fractura en el pómulo derecho y trauma ocular la semana pasada y le espera una recuperación de un mes. Llegará al Mundial tras un largo proceso de recuperación y tendrá que jugar el torneo de FIFA con una máscara de protección.

Federico Valverde quedó envuelto en una situación polémica esta semana, en un enfrentamiento con su compañero de equipo Aurélien Tchouaméni, sufrió un golpe en la cabeza y terminó en un sanatorio. Además de las multas económicas, en lo deportivo, que es lo que afecta a la selección, le indicaron hasta 10 días de inactividad por el golpe. No jugará el clásico del domingo ante Barcelona.

Darwin Núñez no juega desde febrero con su club, Al-Hilal, por lo que llegará al Mundial con cuatro meses de inactividad. La AUF realizó gestiones con su equipo para conseguir que el futbolista viaje a Montevideo antes del 27 de mayo (fecha en la que todos los convocados deben ser liberados por los clubes), para que Bielsa lo pueda empezar a preparar en Montevideo. Según pudo conocer Referí, la AUF ya pidió a Al-Hilal disponer del jugador lo antes posible. Hasta este viernes no recibieron respuestas. Si su club no lo cede, Darwin no llegará a Montevideo hasta la semana del 25 de mayo, y trabajará con la selección solamente dos semanas, porque el martes 9 de junio la delegación vuela en chárter a Playa del Carmen, donde se concentrará.

¿Luis Suárez en la lista del Mundial 2026?

Según pudo conocer Referí, Bielsa presentará el lunes la lista de 55 futbolistas reservados para el Mundial.

Esta nómina larga le permite incluir cinco jugadores por posición, dependiendo de las necesidades del DT.

En el lugar del campo en el que tiene más carencias Uruguay es en el delantero de área, en donde tras el bajón futbolístico de Darwin Núñez, que empezó en la Copa América 2024 y en junio cumplirá dos años sin convertir en la selección, Bielsa no pudo recomponer el ataque de Uruguay.

En este proceso, recurrió a Federico Viñas y Rodrigo Aguirre como segunda opción, pero ninguno de los dos terminó de ganarse la titularidad.

Viñas, un futbolista en el que Bielsa confía, se lesionó previo a la Copa América 2024 y tuvo un largo proceso de recuperación. Volvió en 2025 y recién en el cierre de esta temporada 2025-2026 confirmó estar en un buen momento, en Oviedo español.

Aguirre, quien debutó en la selección mayor a sus 30 años, a partir de la oportunidad que le dio Bielsa, fue un revulsivo para el equipo y aportó goles importantes. Fue clave en los partidos ante Colombia, Venezuela y Perú por las Eliminatorias, pero en la prueba más importante, en el amistoso de marzo frente a Inglaterra (1-1 en Wembley), en el que fue titular y jugó 64 minutos, no dio la talla.

20240906 Luis Suárez salió a jugar como capitán de la selección de Uruguay Luis Suárez salió a jugar como capitán de la selección de Uruguay FOTO: Leonardo Carreño

En un partido que simuló el escenario que vivirá la selección en el Mundial, que es lo que necesita Bielsa para junio y julio, le faltó cerrar su preparación para el torneo de FIFA con una actuación que lo consolidara, justo en el momento que el entrenador buscaba al "9" titular para el Mundial.

Entonces, según pudo conocer Referí en el entorno de la selección, Bielsa sigue buscando al tercer delantero porque no encuentra la solución a ese problema.

En medio de la crisis goleadora en la selección, Suárez volvió a aparecer públicamente esta semana para postularse para jugar el Mundial y pedir disculpas por sus expresiones de setiembre de 2024, que generaron una fractura en la selección, entre los jugadores y Bielsa, que vivió un tsunami en noviembre 2025 (con la derrota 1-5 ante EEUU) y que este año, en la fecha FIFA de marzo empezó a zurcir con el retorno a la convocatoria de Agustín Canobbio, a quien el DT había dejado fuera de las convocatorias durante dos años por sus expresiones contra el entrenador.

Ese gesto de Bielsa generó un entorno menos tenso en la selección, que fue valorado por los dirigentes que acompañaron a la delegación en los partidos en Inglaterra e Italia.

Ahora bien, ¿y Luis Suárez?

Según pudo conocer Referí, Bielsa está muy dolido con lo que dijo Suárez hace dos años, pero el entrenador también necesita solucionar un problema: encontrar al delantero de área para el Mundial y tener otras alternativa.

Los tres primeros nombres del entrenador son los elegidos en la mayor parte del proceso: Darwin, Viñas y Aguirre.

Sin embargo la lista larga para el Mundial, que anunciará este lunes, contempla la posibilidad de sumar a otros dos “9”, y entonces se plantea la opción que el nombre de Suárez integre la lista de 55. Agustín Álvarez Martínez, citado la última vez para la fecha FIFA de marzo, no jugó ni ante Inglaterra ni contra Argelia, y en Monza de la B de Italia, últimamente alterna muy poco.

Para allanar el camino y, sobre todo, el dolor que tiene Bielsa con Suárez, el futbolista de Inter Miami admitió esta semana que se equivocó al criticar distintos manejos de Bielsa en medio de la polémica por las declaraciones de Canobbio tras la Copa América 2024, en las que el futbolista denunció varias situaciones que ocurrieron durante el torneo.

"Dije otras cosas que no tendría que haber dicho, no era el momento, pero ya me disculpé con los que me tenía que disculpar en su momento", explicó Suárez.

Además reiteró su deseo de jugar el Mundial: "Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo al Mundial".

Entonces, en este final del ciclo de Bielsa (empezó en mayo 2023), con la nueva versión que ofreció el entrenador tras la conferencia de prensa que brindó en noviembre, el planteo de los neutrales de la AUF que en diciembre le exigieron una mejor gestión del plantel, el retorno de Canobbio en marzo y en medio de la crisis del gol que sufre Uruguay a 34 días del Mundial, Suárez golpeó a la puerta, se expresó públicamente arrepentido, y Bielsa confirmará este lunes si definitivamente la abre o no.

Será un tema de decisiones futbolísticas, egos y el bien común de la selección uruguaya.