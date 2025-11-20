Dólar
EN EL MUSEO DEL FÚTBOL

Seguí EN VIVO la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa: el entrenador dejó en claro que no renuncia y que sigue con "fuerza" para continuar

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, atiende este jueves a los medios uruguayos tras los pobres amistosos jugados contra México y Estados Unidos; tras la goleada del martes en Tampa, la continuidad del DT quedó en duda

20 de noviembre 2025 - 18:45hs
Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa

EN VIVO

El entrenador de la selección de Uruguay Marcelo Bielsa dará este viernes, a la hora 20.00 en el Museo del Fútbol ubicado en el Estadio Centenario, una conferencia de prensa. Uruguay viene de empatar 0-0 con México en Torreón y de perder 5-1 con Estados Unidos en Tampa, en amistosos de fecha FIFA. Tras la goleada del martes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se planteó por primera vez la continuidad del entrenador que fue contratado en mayo de 2023. Quedan siete meses para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Live Blog Post

Marcelo Bielsa explica

Live Blog Post

Comenzó la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa

Mathías Rosello, encargado de prensa de AUF, presentó a Marcelo Bielsa y comienza la conferencia de prensa del DT de Uruguay.

Live Blog Post

Los números que condenan a Marcelo Bielsa

Mirá en esta nota los flojísimos números de Marcelo Bielsa a partir de la Copa América.

Live Blog Post

Periodista argentino criticó duramente a los jugadores de la selección de Uruguay

El periodista argentino Gastón Recondo cargó contra el plantel de Uruguay y salió en defensa de Marcelo Bielsa.

Live Blog Post

Por dónde ver la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa

La conferencia se verá por AUFTV y también por su canal de YouTube.

Live Blog Post

Marcelo Bielsa estará solo antes los medios de prensa

Hay una sola silla detrás del escritorio donde se sentará Marcelo Bielsa. Esto significa que nadie lo acompañará en la misma, como lo hizo Ignacio Alonso en su conferencia de presentación.

Live Blog Post

Se abrieron las puertas para la prensa en la sala de conferencias del Museo del Fútbol

Si bien estaba pronosticado que la sala para la conferencia se abriera a la hora 19.30, las mismas fueron abiertas unos minutos antes y varios medios periodísticos ya están preparando la transmisión.

Por ahora están solo los medios. No hay presencia de ningún dirigente.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 19.24.45
Live Blog Post

El historial de renuncias y despidos de Marcelo Bielsa

Mirá en esta nota cuándo y cómo renunció Marcelo Bielsa a las selecciones o equipos que dirigió y cuándo fue despedido.

Live Blog Post

El mensaje que Lucas Torreira le dedicó a... Óscar Tabárez

En medio de la crisis que Marcelo Bielsa vive con la selección uruguaya, Lucas Torreira le agradeció a Tabárez y dejó un sugestivo mensaje: "Nos merecemos mucho más".

Live Blog Post

La conferencia de prensa será en el Museo del Fútbol

En el Museo del fútbol del Estadio Centenario se conserva la historia dorada del fútbol uruguayo y al recorrer las salas de lugar se puede sentir y vivir el tiempo en que Uruguay ganó sus cuatro títulos mundiales, los de 1924, 1928, 1930 y 1950, las 15 Copa Américas, así como pelotas, camisetas y calzados originales de la época. Ahí hablará Marcelo Bielsa a partir de la hora 20.00.

Live Blog Post

Lo último sobre la situación de Marcelo Bielsa

El director deportivo de selecciones, Jorge Giordano, respalda al entrenador. El entrenador no tiene pensado presentar renuncia en esta jornada. Los integrantes del comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol comenzaron a reunirse en Tampa, tras la goleada contra Estados Unidos, y ahora ya están todos los integrantes en Montevideo. Mirá los detalles en esta nota.

Live Blog Post

Bienvenidos a la cobertura en vivo de la conferencia de Marcelo Bielsa

Comienza la transmisión en vivo de la conferencia que Marcelo Bielsa dará a la hora 20.00 en el Museo del Fútbol.

