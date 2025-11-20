Seguí EN VIVO la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa: el entrenador dejó en claro que no renuncia y que sigue con "fuerza" para continuar

Embed - Conferencia de prensa | Marcelo Bielsa | Post-fecha FIFA noviembre | #AUFTV
El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, atiende este jueves a los medios uruguayos tras los pobres amistosos jugados contra México y Estados Unidos; tras la goleada del martes en Tampa, la continuidad del DT quedó en duda
El entrenador de la selección de Uruguay Marcelo Bielsa dará este viernes, a la hora 20.00 en el Museo del Fútbol ubicado en el Estadio Centenario, una conferencia de prensa. Uruguay viene de empatar 0-0 con México en Torreón y de perder 5-1 con Estados Unidos en Tampa, en amistosos de fecha FIFA. Tras la goleada del martes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se planteó por primera vez la continuidad del entrenador que fue contratado en mayo de 2023. Quedan siete meses para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.