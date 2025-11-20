El lugar de desenchufe del Diente López en la previa de las finales de la Liga AUF Uruguaya Nacional vs Peñarol

Nicolás “Diente” López, delantero y figura de Nacional, se prepara para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol, en la que buscará cerrar la temporada con el título para los tricolores.
Además de los entrenamientos de la semana en Los Céspedes, el atacante ha disfrutado del campo para relajarse y llegar con todas las pilas a la definición.
Así lo dejó ver en sus Instagram, donde compartió dos fotos al aire libre.
En una se ve una minicancha de césped sintético y dos motos cuatriciclos, en una zona con mucho verde y árboles.
Además, subió otra imagen en la que se plantaciones de árboles y un espectacular paisaje de fondo.
Nicolás López es una de las principales figuras de Nacional, goleador del equipo en la temporada con 22 tantos, y buscará su tercer título de Liga AUF Uruguaya en su carrera.