Nacional: la vuelta del mundialista Luis Mejía, el titular que tuvo gripe en la semana y el probable equipo que perfila Jadson Viera para visitar a Peñarol

La semana de entrenamientos de Nacional rumbo a las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol continuó este jueves en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde los albos preparan el primer partido del próximo domingo a las 16:30 de visitante en el Campeón del Siglo.

El entrenador Jadson Viera tuvo la buena noticia del regreso de Luis Mejía, quien volvió tras lograr la clasificación al Mundial 2026 con la selección de Panamá .

El arquero, que es suplente en el combinado y que no jugó en esta última doble fecha de Concacaf, regresó al complejo luego de celebrar el boleto mundialista y se puso los guantes para enfocarse en las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Nacional tuvo esta semana a su delantero y figura, Maxi Gómez, afectado por un cuadro gripal .

Según indicaron a Referí fuentes tricolores, el atacante tuvo una congestión o gripe leve, por la que se perdió una práctica en el comienzo de la semana, pero ya está nuevamente en condiciones y su presencia no está en riesgo para el domingo.

El probable equipo

Jadson Viera comenzó a perfilar el equipo y las primeras señales indican que reforzará el mediocampo al colocar a Lucas Rodríguez.

El probable equipo tricolor será con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez y Christian Oliva; Luciano Boggio y Juan Cruz De los Santos; Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Concentración y “banderazo”

Nacional cerrará la semana este viernes, día en el que entrenarán en Los Céspedes y luego quedarán concentrados, en una de las medidas del cuerpo técnico que sumó un día más de lo habitual en ese régimen.

El sábado, también en coordinación con el cuerpo técnico, el plantel tendrá el último entrenamiento en el Gran Parque Central, a las 16:30 horas, donde se realizará un banderazo de los hinchas para alentar a los futbolistas.