El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional agotó su primera tribuna y ya vendió más de 15.000 entradas para la segunda final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central

Los tricolores ya vendieron más de 15.000 entradas para sus hinchas en los dos primeros días de comercialización para socios

20 de noviembre 2025 - 9:06hs
20241006 Hinchas, hinchada de Nacional. Clásico Torneo Clausura 2024, Nacional vs Peñarol (49).jpg
Foto: Inés Guimaraens

Tras los dos primeros días de venta de entradas para sus socios, Nacional ya colocó 15.000 entradas para sus hinchas en la segunda de las finales ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central.

Tricolores y carboneros comenzarán las finales este domingo a las 16:30 en el Estadio Campeón del Siglo, de los aurinegos, mientras que el partido de vuelta será en el recinto tricolor el domingo 30 a la misma hora.

Ambos partidos serán sin hinchas visitantes.

Más de 15.000 entradas

Los tricolores ya vendieron más de 15.000 entradas para sus hinchas en los dos primeros días de comercialización para socios.

Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central
NACIONAL

Comenzó la venta de entradas para hinchas de Nacional, con gran expectativa y tras superar el apagón mundial de internet; mirá los detalles

Vuelve el banderazo a Nacional
NACIONAL

Nacional vuelve a hacer un "banderazo" en la previa de las finales ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya; mirá cuándo será y el canje de entradas gratis

Nacional lanzó la venta con distintas franjas de prioridades. El martes 18 comenzó la comercialización para socios honorarios, vitalicios y cadetes, el miércoles 19 se sumaron los socios activos y este jueves se abre para los socios generales.

Venta de entradas para Nacional vs Peñarol
Venta de entradas para Nacional vs Peñarol

Venta de entradas para Nacional vs Peñarol

En tanto, la venta para hinchas en general comenzará este viernes.

Entre las tribunas con más demanda, la José María Delgado se agotó este jueves minutos antes de la hora 11:00, mientras que la Atilio García está vendida en un 75%.

Nacional estima que cuando se habilite la venta para hinchas general el aforo del Gran Parque Central esté casi todo agotado.

Los precios son los siguientes:

Venta de entradas para Nacional vs Peñarol
Venta de entradas para Nacional vs Peñarol

Venta de entradas para Nacional vs Peñarol

Temas:

Gran Parque Central Nacional Peñarol Liga AUF Uruguaya

