Nacional agotó su primera tribuna y ya vendió más de 15.000 entradas para la segunda final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central
Los tricolores ya vendieron más de 15.000 entradas para sus hinchas en los dos primeros días de comercialización para socios
20 de noviembre 2025 - 9:06hs
Foto: Inés Guimaraens
Tras los dos primeros días de venta de entradas para sus socios, Nacional ya colocó 15.000 entradas para sus hinchas en la segunda de las finales ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central.
Tricolores y carboneros comenzarán las finales este domingo a las 16:30 en el Estadio Campeón del Siglo, de los aurinegos, mientras que el partido de vuelta será en el recinto tricolor el domingo 30 a la misma hora.
Ambos partidos serán sin hinchas visitantes.
Más de 15.000 entradas
Nacional lanzó la venta con distintas franjas de prioridades. El martes 18 comenzó la comercialización para socios honorarios, vitalicios y cadetes, el miércoles 19 se sumaron los socios activos y este jueves se abre para los socios generales.
En tanto, la venta para hinchas en general comenzará este viernes.
Entre las tribunas con más demanda, la José María Delgado se agotó este jueves minutos antes de la hora 11:00, mientras que la Atilio García está vendida en un 75%.