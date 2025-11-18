Nacional vendió 5.500 entradas para la segunda final clásica ante Peñarol en el Parque; ¿por qué no se puede comparar con las 15.000 que ya colocó Peñarol?
Nacional vs Peñarol jugarán dos finales los próximos domingos, el 23 en el Campeón del Siglo y el día 30 en el Gran Parque Central; los dos partidos comenzarán a la hora 16.30 y disputan el título de campeón
18 de noviembre 2025 - 19:03hs
Hinchas de Nacional se acercan al Gran Parque Central
FOTO: @Nacional
Nacional vendió 5.500 entradas en las primeras cinco horas de venta de localidades para la segunda final de la Liga AUF Uruguaya que los tricolores jugarán ante Peñarol el domingo 30 de noviembre a la hora 16.30 en el Gran Parque Central.
En los dos partidos solo podrán concurrir hinchas del local. Esto quiere decir que el primer clásico en el estadio de Peñarol será para los aurinegros y el segundo, en el de los tricolores, para los albos.