Nacional vendió 5.500 entradas para la segunda final clásica ante Peñarol en el Parque; ¿por qué no se puede comparar con las 15.000 que ya colocó Peñarol?

Nacional vs Peñarol jugarán dos finales los próximos domingos, el 23 en el Campeón del Siglo y el día 30 en el Gran Parque Central; los dos partidos comenzarán a la hora 16.30 y disputan el título de campeón

18 de noviembre 2025 - 19:03hs
Hinchas de Nacional se acercan al Gran Parque Central

FOTO: @Nacional

Nacional vendió 5.500 entradas en las primeras cinco horas de venta de localidades para la segunda final de la Liga AUF Uruguaya que los tricolores jugarán ante Peñarol el domingo 30 de noviembre a la hora 16.30 en el Gran Parque Central.

En los dos partidos solo podrán concurrir hinchas del local. Esto quiere decir que el primer clásico en el estadio de Peñarol será para los aurinegros y el segundo, en el de los tricolores, para los albos.

Javier Burgos expulsa a Diego Herazo
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Javier Burgos dirigirá la primera final Peñarol vs Nacional: es el árbitro que cobró un penal a los albos luego de 36 clásicos y el de la goleada aurinegra en el CDS

Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central
NACIONAL

Comenzó la venta de entradas para hinchas de Nacional, con gran expectativa y tras superar el apagón mundial de internet; mirá los detalles

Este martes a la hora 13 ambos habilitaron la venta virtual de boletos.

En ese tiempo, en cinco horas, Nacional vendió 5.500 y Peñarol 15.000, según confirmaron a Referí en ambos clubes.

¿Por qué Nacional vendió tan pocas entradas? Por la forma en que comercializa sus boletos y el escalonamiento que establece como prioridad para sus socios.

Los dos clubes le dieron preferencia a sus socios para adquirir boletos, pero cada uno utilizó una metodología diferente.

Mientras Peñarol abrió la venta de entradas para todos sus socios, en Nacional eligieron escalonarlo de acuerdo a la categoría de sus hinchas que pagan una cuota social todos los meses.

Este martes 18 solo pueden comprar en Nacional los socios honorarios, vitalicios y cadetes.

El miércoles 19 se habilitará para socios activos con más de cinco años de antigüedad.

El jueves 20 pondrán a la venta para socios generales. En esta categoría entran todos los que integran el padrón social albo y que están al día para comprar entradas.

Recién a partir del viernes, si aún quedan entradas, podrá comprar público general.

Peñarol vende para todos sus socios, en todas las categorías, este martes y miércoles. Desde el jueves, si quedaran entradas, sacará a la venta para público general.

Nacional y Peñarol determinaron que en las dos finales sus socios no ingresarán gratis y que todos pagarán, con descuentos.

Los únicos que acceden sin pagar son los menores de 5 años.

Estos son los precios de las entradas que fijó Nacional para la segunda final:

Venta de entradas para Nacional vs Peñarol

