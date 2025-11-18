En España informan que Betis medita interrumpir el préstamo de Gonzalo Petit a Mirandés

El delantero uruguayo Gonzalo Petit ha tenido una temporada con altos y bajos, sobre todo, porque ha convertido goles en su club, Mirandés de la Segunda división española, en la que está a préstamo de Betis, que le compró la ficha a Nacional, pero no le dieron los minutos necesarios.

Petit, de 19 años, tuvo una notable aparición en Nacional la temporada pasada y Betis le compró su ficha en una operación global de US$ 9 millones por el 85% de la ficha .

Los números de Gonzalo Petit en Mirandés son los siguientes: es el segundo máximo goleador con cuatro goles (y una asistencia ) en 14 partidos , ocho de ellos ingresando como suplente.

El pasado fin de semana, Gonzalo Petit volvió a ser suplente en lo que fue el debut de su nuevo técnico, Jesús Galván y perdieron el clásico provincial contra Burgos 2-0.

Según informa el diario Estadio Deportivo de Sevilla, "este ostracismo continuado (de Petit) luego de que el técnico le dio los 15 minutos finales, propiciará que Real Betis medite seriamente interrumpir en enero la cesión del punta, aspecto este recogido en el contrato, así como diversas penalizaciones por falta de oportunidades".

Y añade: "Como ya se ha explicado por activa y por pasiva, su condición de extracomunitario le cierra las puertas de La Cartuja (estadio de Betis), salvo que salieran (improbable, casi imposible) Natan de Souza, Nelson Deossa o Antony Matheus dos Santos".