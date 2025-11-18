Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
nubes
Miércoles:
Mín  16°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / CARDAMA

"Creo que amerita hacer una ampliación", dijo ministra Lazo sobre la denuncia contra Cardama

Durante esta jornada está previsto que la Jurídica de Presidencia presente en Fiscalía la ampliación de la denuncia contra Cardama

18 de noviembre 2025 - 14:31hs
La ministra de Defensa, Sandra&nbsp;Lazo﻿

La ministra de Defensa, Sandra Lazo﻿

Foto: Leonardo Carreño

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, habló en las últimas horas sobre la ampliación de la denuncia que presentará Presidencia ante la Fiscalía este martes en relación con la garantía de Cardama y dijo que comparte la postura asumida por el gobierno de Orsi. También destacó la importancia de cambiar el enfoque en las negociaciones con el astillero.

Durante esta jornada, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El Observador, está previsto que la Jurídica de Presidencia presente en Fiscalía la ampliación de la denuncia contra Cardama.

El documento agregará información recopilada por el gobierno durante las últimas semanas. Específicamente se incluye líneas sobre la falsificación de la firma y un acta de un notario español en el trámite de la garantía, según informó La Diaria.

Más noticias
El canciller, Mario Lubetkin, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo

La insistencia de Uruguay, las disculpas de Lazo a China y cierre caliente en el Parlamento

lazo afirmo no recibir ningun tipo de llamado al dialogo de cardama desde que anunciaron rescision de contrato
PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo afirmó no recibir "ningún tipo de llamado al diálogo" de Cardama desde que anunciaron rescisión de contrato

"Creo que amerita hacer una ampliación, y por supuesto vamos a trabajar como hasta ahora en conjunto con Presidencia de la República", afirmó la ministra en rueda de prensa.

Lazo también destacó la importancia de cambiar el enfoque en las negociaciones con Cardama, mencionando que el Estado uruguayo debe asumir un rol más activo.

"Si se inicia una etapa de negociación, creo que el Estado uruguayo tiene que cambiar el rol, tiene que tener un rol mucho más protagonista dentro de lo que es esa negociación", expresó.

"Para que así tengamos un control efectivo de qué queremos, qué necesitamos y cómo se lleva adelante. Nosotros pagamos por un servicio y, por tanto, tenemos derecho a opinar. Es eso, nada más que eso", agregó después.

Temas:

Cardama Sandra Lazo Yamandú Orsi

Seguí leyendo

Las más leídas

Valeria de Angeli y Diego Lois, fundadores de Rebío
HISTORIA

El matrimonio uruguayo que creó su propia línea de productos de limpieza ecológicos, llegaron a las farmacias y ahora quieren conquistar a las grandes superficies

Archivo. Inauguración del monumento a Wilson Ferreira sobre la rotonda de Avenida de las Américas y la Interbalnearia
RUTA 101

MTOP apuesta por un viaducto en avenida de las Américas hacia el aeropuerto tras matar la idea del intercambiador anunciado por el gobierno de Lacalle Pou

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

El festejo de Flavio Perchman y la respuesta de Trostchansky: cómo Nacional le "ganó" la localía a Peñarol para los clásicos de las finales de la Liga AUF Uruguaya

Marcelo Bielsa y Facundo Pellistri
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa desafectó a cinco futbolistas, que tampoco jugaron frente a México, y se quedó con 22 en la selección uruguaya para visitar a Estados Unidos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos