"Creo que amerita hacer una ampliación", dijo ministra Lazo sobre la denuncia contra Cardama

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , habló en las últimas horas sobre la ampliación de la denuncia que presentará Presidencia ante la Fiscalía este martes en relación con la garantía de Cardama y dijo que comparte la postura asumida por el gobierno de Orsi . También destacó la importancia de cambiar el enfoque en las negociaciones con el astillero.

Durante esta jornada, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El Observador, está previsto que la Jurídica de Presidencia presente en Fiscalía la ampliación de la denuncia contra Cardama .

El documento agregará información recopilada por el gobierno durante las últimas semanas . Específicamente se incluye líneas sobre la falsificación de la firma y un acta de un notario español en el trámite de la garantía, según informó La Diaria.

PATRULLAS OCEÁNICAS Lazo afirmó no recibir "ningún tipo de llamado al diálogo" de Cardama desde que anunciaron rescisión de contrato

La insistencia de Uruguay, las disculpas de Lazo a China y cierre caliente en el Parlamento

"Creo que amerita hacer una ampliación, y por supuesto vamos a trabajar como hasta ahora en conjunto con Presidencia de la República" , afirmó la ministra en rueda de prensa.

Lazo también destacó la importancia de cambiar el enfoque en las negociaciones con Cardama, mencionando que el Estado uruguayo debe asumir un rol más activo.

"Si se inicia una etapa de negociación, creo que el Estado uruguayo tiene que cambiar el rol, tiene que tener un rol mucho más protagonista dentro de lo que es esa negociación", expresó.

"Para que así tengamos un control efectivo de qué queremos, qué necesitamos y cómo se lleva adelante. Nosotros pagamos por un servicio y, por tanto, tenemos derecho a opinar. Es eso, nada más que eso", agregó después.