La insistencia de Uruguay, las disculpas de Lazo a China y cierre caliente en el Parlamento

Quedan menos de dos meses para que termine el año, pero antes del 31 de diciembre van a pasar importantes hitos a nivel político.

Entre ellos, está la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea que ya genera complicaciones en el bloque sudamericano. Lula hizo un movimiento sin consultar a sus pares y complicó la agenda. En política exterior Uruguay volvió a insistir formalmente con un viejo planteo: poder negociar por fuera del bloque.

La ministra Sandra Lazo viajó a China y pasó por el astillero que participó de la primera licitación por las patrullas y la Celac y la Unión Europea lograron firmar una resolución con una hoja de ruta hacia la cumbre de Naciones Unidas con Uruguay jugando un papel protagónico.

Además, tendremos tres interpelaciones más en el Parlamento y la votación del Presupuesto en el Senado y en Diputados como tercera cámara lo que también genera tensiones en el Partido Colorado.

Otra vez arroz

Uruguay retomó la semana pasada un planteo histórico que ha trascendido gobiernos y presentó una propuesta a sus socios del Mercosur para tener “negociaciones externas en distintas velocidades”. La embajadora uruguaya Paola Repetto sostuvo en el Grupo Mercado Común –según consta en el acta a la que tuvimos acceso– que eso “se alinea con las prácticas del bloque para permitir avances bilaterales en determinadas negociaciones” y que permitiría “reducir las asimetrías estructurales” dentro del Mercosur “a través del acceso a mercados de relevancia”.

En esa misma sesión en Brasilia, Uruguay insistió tanto para los acuerdos del bloque con Vietnam como con Indonesia que no se puede “demorar más el inicio de negociaciones comerciales” y planteó “la imposibilidad de asistir a un nivel de ambición menor que el de un acuerdo de libre comercio”. La posición del gobierno de Orsi también es avanzar en distintas velocidades para negociaciones que llevan más de un año estancadas, como las del Mercosur con Corea.

Oddone había asegurado la semana pasada que si no prospera el acuerdo con la Unión Europea “podríamos enfrentar un Mercosur tensionado” dado el coqueteo entre la Argentina de Milei y Trump en Estados Unidos.

La delegación argentina de hecho recordó ante el planteo uruguayo que ya “algunos Estados miembros han firmado individualmente acuerdos de preferencias comerciales con terceros países” y que su proyecto –en el que están alineados con Uruguay– contempla la creación de un “mecanismo de transparencia” para mantener “informado al Grupo Mercado Común sobre los acuerdos comerciales preferenciales de acceso a los mercados” que se estén negociando.

Una vez más, Uruguay no tiene el consenso: Brasil y Paraguay respondieron que las negociaciones tienen que ser “en bloque”, “en línea con las normas del Mercosur”; también retrucaron al destacar “el fuerte ritmo negociador” logrado para la conclusión de los acuerdos con la UE, EFTA y Singapur.

Ausente en las cumbres

Orsi priorizó estar en la asunción del centroderechista Rodrigo Paz en Bolivia y se ausentó en las cumbres de la COP 30 en Belén y en la de la Celac-UE en Santa Marta. Esta última tiene el condimento especial de que Uruguay asumirá la presidencia pro témpore a partir de marzo, razón por la cual el canciller Lubetkin compareció junto al presidente colombiano Gustavo Petro, el titular del Consejo Europeo, António Costa, y la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

Lubetkin enfatizó el lunes que la cumbre fue “un éxito” y que Uruguay tuvo un “papel destacadísimo”. De hecho, uno de los logros celebrados fue el haber logrado alinear a casi todos los 60 representantes de Estado de ambos continentes en una declaración común, de la que solo hubo abstenciones de Argentina, Paraguay, Costa Rica y El Salvador para temas puntuales que iban en especial contra la posición de Trump. Tan así que los países llamaron a la “estabilidad regional en el Caribe” pero evitaron mencionar a Estados Unidos para no perder firmas. Venezuela y Nicaragua no firmaron la declaración.

Pero las ausencias de Orsi también generaron reproches en la interna frenteamplista. Gabriel Papa, exasesor de Astori e integrante de la Carifa, se preguntó en redes cómo el presidente no había priorizado su presencia en cumbres que implican “políticas privilegiadas por el gobierno nacional” y “por la fuerza política”, incluso una de ellas –la COP 30– con Lula como anfitrión. “Cierto desconcierto”, escribió.

Dentro del gobierno realzan que Orsi debe poner todas sus pilas en el buen relacionamiento, independientemente del color político, con los mandatarios que componen una nueva generación de liderazgos en el continente. También parecen haberle jugado en contra las capacidades del Hércules para continuar su viaje hacia el norte.

Se aisló

La no firma de Venezuela en la resolución de la cumbre de la Celac-UE no pasó desapercibida en el ámbito diplomático. Los gobernados por Nicolás Maduro estuvieron en todas las negociaciones pero a último momento se borraron y no la firmaron.

La diplomacia quedó desconcertada porque el argumento formal fue que estaba en desacuerdo con el párrafo dedicado a la guerra en Ucrania, pero en lugar de disociarse -el nombre formal que habilita a no suscribir una parte de la declaración- resolvieron no firmar nada.

El aislamiento caribeño se dio justo en momentos en que es asediada por Estados Unidos, algo que formó parte de las conversaciones y quedó en lenguaje diplomático (sin acusaciones directas) en el punto 10 de la declaración.

No van

Brasil postergó de forma inconsulta la fecha de la cumbre del Mercosur para tener más tiempo de cerrar el acuerdo con la Unión Europea. La expectativa es firmar el 20 de diciembre en Río de Janeiro.

Sin embargo, el cambio está generando problemas en el bloque sudamericano. Argentina y Paraguay transmitieron en la reunión del GMC de la semana pasada que sus presidentes no pueden ir por “razones de agenda”. Por ahora, Brasil mantiene la fecha y espera que la Navidad traiga el acuerdo bajo el brazo.

Las “disculpas” de Lazo

Mientras estuvo en China entre el 17 y 19 de setiembre para el Foro de Beijing Xiangshan, el Ministerio de Defensa aprovechó el largo vuelo para visitar uno de los astilleros de CSTC en Singapur, la compañía mejor puntuada para la primera licitación del anterior gobierno para construir las dos lanchas OPV. El llamado quedó desierto y, como informamos en el pasado, China activó en más de una ocasión sus brazos diplomáticos para hacerle saber su malestar al Estado uruguayo.

Lazo, acompañada por la directora de Política de Defensa, Nadia Almeida, y su adscripto Damián Rojas visitaron la compañía para tener un “gesto” hacia ellos y pedirle “disculpas” por la “desprolijidad”. Según nos contaron desde el gobierno, los jerarcas también pudieron recorrer este astillero que, ya en la dimensión de los buques que está construyendo, les demostró una capacidad bastante más grande que la de Cardama.

Eso sí: su propuesta hubiera costado más del doble.

Cierre caliente

La oposición prepara tres interpelaciones para el cierre del año. Entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre van a desfilar por el Parlamento tres ministros: Cristina Lustemberg y José Carlos Mahía por el denominado caso Danza y Sandra Lazo por el caso Cardama.

Pero a esto se le suma el cierre del debate presupuestal que no solo genera tensiones entre oficialismo y oposición sino también en la interna del Partido Colorado.

Es que Unir para crecer, el sector liderado por Andrés Ojeda, va a mantener la posición que asumieron en la Cámara de Diputados –y la que sugirieron los integrantes colorados de la comisión que estudió el proyecto– y van a votar en contra del proyecto en general.

Sin embargo, falta definir qué van a hacer Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, senadores de Vamos Uruguay. La tensión se genera porque Conrado Rodríguez y Gabriel Gurméndez, que integraron la comisión de Diputados y recomendaron no votarlo, integran el sector de Bordaberry.

En aquel entonces, y pese al informe de Gurméndez contrario, Bordaberry era partidario de acompañar el texto (y varios diputados de su sector así lo hicieron) y es por eso que los diputados esperan que mantenga esa posición.

Marcha atrás

Un pedido de informes del diputado blanco Juan Martín Rodríguez generó movimientos en el Parlamento porque la respuesta del Ministerio del Interior fue muy cuestionada. Es que las cuatro respuestas a las preguntas sobre los nuevos pasaportes –que luego se dejó por el camino– están tapadas con tinta negra porque fueron declaradas reservadas.

El Ministerio del Interior viene aplicando un criterio muy restrictivo sobre el acceso a la información. Los periodistas de la redacción de El Observador lo hemos vivido en carne propia con varias respuestas a solicitudes de acceso a la información que fueron declaradas reservadas.

Ante esa respuesta, Rodríguez planteó una cuestión de fueros en la cámara baja para hablar de este tema y en el medio de la sesión llegó una carta de Leonardo Machado, adscripto al ministro, en la que aseguraba que algunas reservas se trataban de un error.

“Oportunamente enviaremos el listado de los pedidos de informes respondidos que no debían haber sido catalogados como reservados”, dice la carta. Este mensaje generó aun mayor molestia en la oposición porque entienden que mandaron a un adscripto sin jerarquía política a reconocer un error que tendría que haber sido asumido por el ministro.

Seguro que este evento tendrá más episodios.

Muy lento

La oposición viene reclamando desde hace algunas semanas cierta demora del Ministerio de Economía en concretar algunos temas que el Parlamento ya aprobó. Uno de esos era la reglamentación de la ley con medidas para la frontera que finalmente se publicó este lunes. El texto había sido aprobado en agosto y hasta ahora no había sido reglamentado..

Por otro lado, la ley de rescate de la Caja de Profesionales establecía que antes de los 180 días el gobierno tenía que convocar a un comité de expertos para buscar soluciones de fondo para el organismo. El texto se aprobó los primeros días de julio y ese comité aun no ha sido convocado.

Por esa demora, el diputado blanco Pablo Abdala pidió que comparezca ante la comisión de Hacienda una delegación del Ministerio de Economía. Eso se va a concretar la semana que viene cuando el subsecretario Martín Vallcorba vaya a Diputados.

En la cuerda floja

La filtración del borrador del informe del Instituto de Derecho Constitucional sobre la situación de Álvaro Danza prendió fuego la interna del grupo. Jaime Sapolinski, el director y profesor grado 5, quedó señalado como el supuesto responsable y se llevó duros cuestionamientos que lo dejaron en la cuerda floja.

Esto porque el informe no estaba pronto cuando se divulgó. Faltaban otras posiciones y debates. Algunos integrantes interpretaron que usó al instituto para validar una posición política (Sapolinski es del Partido Colorado) y le retiraron su apoyo al informe.

A los memoriosos, el caso les hizo recordar lo que ocurrió hace algunos años con un informe sobre la constitucionalidad del Antel Arena. Carolina Cosse dijo que había sido realizado por el instituto, pero luego se supo que no y que era la opinión del director Alberto Pérez Pérez.

La situación de Sapolinski puede tener novedades porque algunos quieren investigar y buscar responsables.

Duramente cuestionado

Hace unas semanas se cerró la negociación del “grupo 15” —la salud— de los consejos de salarios. El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) celebró que no hubiera pérdida del salario real por dos años y haber conseguido dinero para capacitación y nuevos derechos para el colectivo médico.

Sin embargo, la participación de un médico como representante del Poder Ejecutivo fue duramente cuestionada. Se trata de Martín Rebella. El exdirector de Salud del gobierno de Jorge Batlle, Leonardo Risi, lo acusó de representar los intereses de las mutualistas debido a que tiene un cargo en la Médica Uruguaya.

“¿Qué quedó representado allí? ¿El interés de la sociedad? ¿O el interés del sector que paga mejores salarios? ¿O el interés personal?”, escribió y señaló que “cuando el mismo grupo intenta controlar el Ministerio, la mutualista y el sindicato, la ciudadanía queda sin voz en la mesa”.