Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 9 de marzo

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 9 de marzo una jornada con cielo mayormente nuboso en gran parte del país, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 24 °C y los 28 °C según la región. Los vientos se mantendrán del sector este, con rachas que en algunos puntos podrían alcanzar los 50 km/h.

Montevideo y Área Metropolitana En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 24 °C. Durante la mañana el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso, con viento del noreste y este entre 20 y 40 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad, con viento del sector este entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Este En la región este, Inumet prevé una mínima de 13 °C y una máxima de 25 °C. La mañana se presentará nubosa con períodos de cubierto y presencia de neblinas, con viento del sureste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con neblinas, con viento del este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Oeste Para el oeste del país, la jornada tendrá temperaturas entre 16 °C y 28 °C. En la mañana se espera cielo nuboso con períodos de algo nuboso, acompañado de viento del este entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso a nuboso, con viento del este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte En el norte, las temperaturas irán de 17 °C a 27 °C. La mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con viento del este entre 20 y 30 km/h y rachas de entre 40 y 50 km/h. En la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso, con viento del este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.