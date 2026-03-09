Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / SINIESTRO

Accidente fatal en Montevideo: un joven de 20 años murió tras chocar contra una columna de alumbrado público

De acuerdo con la información policial, el joven salió despedido del vehículo al momento del impacto

9 de marzo 2026 - 8:51hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un joven de 20 años murió en la madrugada de este domingo tras protagonizar un siniestro de tránsito en la intersección de Camino Fortet y Camino Colman, en el barrio Colón (Montevideo), informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando un vehículo impactó contra una columna del alumbrado público, por causas que aún se investigan.

Al lugar concurrió un móvil policial y personal de Bomberos, quienes solicitaron la presencia de una emergencia médica móvil. Los médicos constataron el fallecimiento del conductor a las 06:40, indicaron fuentes policiales.

De acuerdo con la información primaria, el joven salió despedido del vehículo al momento del impacto.

En la zona hay cámaras del Ministerio del Interior que podrían haber registrado el siniestro, por lo que los investigadores trabajan para analizar esas imágenes.

La Fiscalía de Flagrancia de 5° Turno, a cargo del fiscal Pérez, dispuso la intervención de Policía Científica para el relevamiento de la escena, así como la realización de examen toxicológico y el traslado del cuerpo para autopsia.

