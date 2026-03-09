Operaron a Gonzalo Moratorio: médicos lograron quitar un tumor y el virólogo recuperó movilidad del lado derecho de su cuerpo

El virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio fue operado nuevamente del cerebro y la intervención se realizó con éxito, según informó este lunes el periodista Ignacio Álvarez.
De acuerdo con lo señalado por el comunicador en la red social X, la cirugía salió bien y los médicos lograron retirar todo el tumor visible. Moratorio no está intubado, ya se encuentra despertando y fue trasladado a sala.
Además, según el mismo reporte, el científico recuperó la movilidad del lado derecho de su cuerpo que se había resentido a raíz de la enfermedad.
La operación se realizó luego de que el propio Moratorio anunciara en las últimas horas que los médicos habían detectado una imagen en su cerebro compatible con el tumor que le había sido diagnosticado en junio de 2025.
En ese momento el virólogo reveló que padecía un tumor cerebral que le provocó pérdida de la capacidad motora y sensitiva del lado derecho del cuerpo, lo que derivó en una primera operación y posteriores tratamientos en Brasil.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Moratorio había contado que el nuevo hallazgo se produjo tras un control médico y que probablemente sería sometido a una nueva intervención en las horas siguientes.
En ese mismo mensaje, el científico aseguró que afrontaba nuevamente el proceso con determinación y mencionó como una de sus principales motivaciones a su hija Abril, de tres meses, y a su pareja Natalia Ibáñez.
