Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
muy nuboso
Martes:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / BUENA NOTICIA

Operaron a Gonzalo Moratorio: médicos lograron quitar un tumor y el virólogo recuperó movilidad del lado derecho de su cuerpo

La operación se realizó luego de que el propio Moratorio anunciara que los médicos habían detectado una imagen en su cerebro compatible con el tumor diagnosticado en 2025

9 de marzo 2026 - 9:10hs
El científico Gonzalo Moratorio
El científico Gonzalo Moratorio Inés Guimaraens

De acuerdo con lo señalado por el comunicador en la red social X, la cirugía salió bien y los médicos lograron retirar todo el tumor visible. Moratorio no está intubado, ya se encuentra despertando y fue trasladado a sala.

Además, según el mismo reporte, el científico recuperó la movilidad del lado derecho de su cuerpo que se había resentido a raíz de la enfermedad.

Más noticias
Policía investiga hallazgo de restos óseos
MONTEVIDEO

La Policía investiga el hallazgo de restos óseos en edificio de Parque Batlle: ITF realiza pericias para determinar origen

Foto de archivo de un Consejo de Ministros
CONSEJO DE MINISTROS

Yamandú Orsi reúne este lunes a su Consejo de Ministros con plan de seguridad y Ministerio de Justicia como ejes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/2030968791442555134&partner=&hide_thread=false

La operación se realizó luego de que el propio Moratorio anunciara en las últimas horas que los médicos habían detectado una imagen en su cerebro compatible con el tumor que le había sido diagnosticado en junio de 2025.

En ese momento el virólogo reveló que padecía un tumor cerebral que le provocó pérdida de la capacidad motora y sensitiva del lado derecho del cuerpo, lo que derivó en una primera operación y posteriores tratamientos en Brasil.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Moratorio había contado que el nuevo hallazgo se produjo tras un control médico y que probablemente sería sometido a una nueva intervención en las horas siguientes.

En ese mismo mensaje, el científico aseguró que afrontaba nuevamente el proceso con determinación y mencionó como una de sus principales motivaciones a su hija Abril, de tres meses, y a su pareja Natalia Ibáñez.

Embed - Gonzalo Moratorio on Instagram
View this post on Instagram
Temas:

moratorio Gonzalo Moratorio virólogo

Seguí leyendo

Las más leídas

El grupo que controla marcas como Doña Coca, Verdeagua y Olaso adelanta que comprará empresas por US$ 50 millones y proyecta cómo será el 2026 en materia de fusiones y adquisiciones

El grupo que controla marcas como Doña Coca, Verdeagua y Olaso adelanta que comprará empresas por US$ 50 millones y proyecta cómo será el 2026 en materia de fusiones y adquisiciones

Festejo de Juventud
TORNEO APERTURA

Juventud 3-1 Nacional: el tricolor tuvo una tarde catastrófica y tras la caída clásica, perdió contra un equipo suplente de los pedrenses

Nicolás López
POSICIONES

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la sorpresiva derrota de Nacional contra Juventud y el empate de Central Español: cuatro punteros

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 8 de marzo EN VIVO

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos