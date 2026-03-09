Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / EMOCIÓN

"¡Chau quimio!": la emocionante caravana en Punta del Este para celebrar el final del tratamiento de una joven

El vehículo que encabezaba la fila estaba decorado con globos de distintos colores, dibujos de corazones y la inscripción “¡Chau Quimio!”

9 de marzo 2026 - 10:58hs
chauquimio

Una caravana de autos recorrió las calles de Punta del Este para celebrar el final del tratamiento de quimioterapia de una joven paciente oncológica, en una escena que llamó la atención de quienes transitaban por la zona del puerto.

El vehículo que encabezaba la fila estaba decorado con globos de distintos colores, dibujos de corazones y la inscripción “¡Chau Quimio!” en el vidrio trasero. La caravana avanzó por la Península entre bocinazos, aplausos y gestos de apoyo.

Según consignó el medio local Cadena del Mar, la iniciativa fue organizada por familiares y amigos de la joven con el objetivo de acompañar el cierre de una etapa marcada por el tratamiento contra el cáncer.

Una celebración para cerrar una etapa

Durante el recorrido, peatones, turistas y conductores que no conocían a la protagonista se sumaron desde las veredas con aplausos y saludos, generando un clima de apoyo colectivo.

La caravana buscó simbolizar el final de un proceso médico exigente y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje de fortaleza y esperanza tras meses de tratamiento.

Completar un ciclo de quimioterapia suele representar para muchos pacientes un momento emocionalmente significativo, luego de atravesar períodos prolongados de controles médicos, incertidumbre y exigencia física y psicológica.

En ese sentido, gestos como el que se vivió en Punta del Este buscan reconocer el final de una etapa y el comienzo de otra, marcada por la recuperación.

